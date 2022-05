UeD, Gemma trova il suo cavaliere: Tina non crede ai suoi occhi | 20 anni di differenza!

UeD, Gemma Galgani finalmente trovo il suo cavaliere: Tina Cipollari non può credere ai suoi occhi, anche il pubblico è senza parole, tra di loro ben 20 anni di differenza!

La protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne finalmente trova l’amore. L’opinionista Tina Cipollari è incredula: il lui in questione fa capitolare Gemma. E chi se lo sarebbe mai aspettato dalla Galgani?

Colpo di scena per Gemma Galgani

Protagonista del dating show di Canale 5, Uomini e Donne è sicuramente Gemma Galgani. Da ben 12 anni la dama torinese è alla corte di Maria De Filippi in attesa che il principe azzurro arrivi in studio per condurla via dagli studi televisivi che sono diventati per lei una seconda casa.

Diciamo pure che Cupido non è stato molto clemente con la signora torinese. Sebbene sia in trasmissione da parecchio tempo, la freccia dell’amore è scoccata sempre nei confronti di persone che si sono rivelate poi sbagliate.

Gemma non è mai riuscita a coronare il suo sogno d’amore, ha incontrato tanti uomini nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi e intrapreso anche frequentazioni piuttosto importanti come quella con il dentista Ennio con il quale stava per convolare anche a nozze e poi con il ‘gabbiano’ Giorgio Manetti con cui la relazione è finita in maniera turbolenta.

Proprio quando aveva cominciato a perdere le speranze, ecco che finalmente un cavaliere del parterre maschile trova il coraggio di dichiararsi a lei. Tina è incredula, Maria e il pubblico senza parole: tra di loro 20 anni di differenza!

Chi è il cavaliere ‘innamorato’ della dama torinese

Gemma Galgani finalmente torna a sorridere grazie ad un uomo del parterre che le ha fatto una confessione inaspettata: è interessato a lei. Stiamo parlando di Saverio. Il cavaliere è arrivato solo da qualche puntata nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi.

Il signore è sceso per conoscere Vincenza con la quale però la frequentazione non è finita nel migliore dei modi. Cavaliere elegante, distinto e colto, si è fatto notare per il suo charme e la sua parlantina.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, dopo l’annunciata chiusura con la signora Vincenza, Saverio, prendendo parola, ha fatto a Maria De Filippi e allo studio una confessione che nessuno si aspettava: il cavaliere ha dichiarato di essere interessato a Gemma Galgani.

Saverio ha affermato che la dama torinese a lui piace molto ma che l’unico ostacolo in questa frequentazione potrebbe essere la differenza di età: il signor Saverio, anche se non si direbbe, ha ben 89 anni mentre Gemma ne ha invece 72, dunque quasi vent’anni di differenza tra di loro, un po’ troppi per la dama torinese per iniziare questa frequentazione.

Tuttavia Gemma potrebbe sorprendere e magari decidere di iniziare a conoscere il signor Saverio anche se tutti credono che questa relazione non potrebbe funzionare dato che ora la Galgani ha perso la testa per Giacomo.