Soleil, altro che Alex Belli: si consola con un uomo (famosissimo) già impegnato | FOTO

L’ex gieffina Soleil Sorge volta finalmente pagina e dimentica il famoso Alex Belli consolandosi fra le di un altro uomo, anch’esso impegnato però!

Come ben saprete in questi ultimi mesi la famosa ex gieffina ha fatto molto parlare di sé per via del suo coinvolgimento nella storia d’amore di Alex Belli e Delia Duran. La donna infatti, sotto gli occhi di tutti gli italiani si è ritrovata a ricoprire in ruolo a dir poco scomodo, il futuro marito di Delia Duran si è apparentemente invaghito di lei ed ha espresso chiaramente espresso il suo pensiero pensiero a riguardo. Molte sono le critiche ricevute successivamente, fortunatamente però con il trascorrere dei giorni i promessi sposi hanno trovato l’equilibrio perso e la gieffina ha continuato il suo percorso come nulla fosse successo.

Da allora però questa situazione ha continuato a perseguitarla perfino all’interno di altri studi televisivi. Mentre la giovane ragazza tentava di arrivare in finale, fuori dal programma ha continuato ad aspettarla il suo presunto ragazzo. Quest’ultimo però non ha mai mostrato il suo volto, ed anzi, la vippona ha preferito evitare di rendere pubblico perfino il suo nome. Pare però che, secondo quanto confessato da lei stessa, la loro relazione procede a gonfie vele anche se la maggior parte delle persone credono che in realtà faccia tutto parte di una grande farsa.

Soleil Sorge, accolta fra le braccia di un altro uomo: di chi si tratta e come è accaduto

Come vi abbiamo già anticipato, secondo la donna c’è un uomo nella sua vita, il quale la ama e la stima. I due però non sono mai stati beccati insieme, anche per questo motivo infatti si presume che sia tutto falso. D’altro canto, la donna non ha affatto perso tempo dopo il termine del Grande Fratello Vip, ha infatti accettato diverse proposte di lavoro come ad esempio il ruolo dell’opinionista all’interno del rinomato programma televisivo condotto dalla famigerata Barbara D’Urso. La donna si è avvicinata al presunto nuovo ragazzo proprio grazie a questo ruolo. Stiamo parlando proprio dell’opinionista Federico Fashion Style.

I due infatti si sono scambiati un bel bacio proprio all’interno dello studio, lui stesso ha baciato lei. Questo ovviamente ha lasciato tutti senza parole, perfino la conduttrice è rimasta a bocca aperta. Ovviamente il tutto è stato fatto semplicemente con ironia ed anzi, vi è proprio una motivazione che giustifica il gesto di Federico.

Pare infatti che, ironicamente, abbia voluto invogliare alcuni concorrenti. Sappiamo tutti che lui è felicemente impegnato e vive la sua quotidianità proprio con la sua famiglia.