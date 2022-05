Silvia Toffanin ha tirato fuori quasi 50.000 euro per Pier Silvio: regalo fuori dal comune | FOTO

La famigerata conduttrice Silvia Toffanin decide di fare un regalo del tutto inaspettato al suo compagno di vita Pier Silvio Berlusconi, spendendo una miriade di soldi. Ecco cosa gli ha regalato effettivamente.

La famigerata coppia torna a far parlare di sé per via di un piccolo dettaglio che non è passato affatto inosservato. Come ben saprete i due condividono la propria quotidianità da ormai diversi anni ed anzi, insieme hanno costruito una famiglia solida e felice. Nonostante questo però i due non sono mai convolati a nozze per via di un pensiero che entrambi condividono. I due infatti non pensano affatto che servi una cerimonia per omaggiare il loro amore, entrambi di fatto si dimostrano quotidianamente il loro affetto. In diverse occasioni si sono mostrati felicemente innamorati anche sotto gli occhi del pubblico, nonostante la loro incredibile riservatezza.

I due infatti, ricoprendo dei ruolo così importanti, hanno i riflettori costantemente puntanti contro di loro pronti a catturare ogni singolo dettaglio che potrebbe poi mutare in un vero e proprio scoop. Come d’altronde è accaduto proprio in questi giorni. La donna infatti ha attirato l’attenzione di tutti per via di un regalo fatto proprio al suo compagno di vita, nonché padre dei suoi figli. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente è successo e qual è realmente il gesto compiuto da lei.

Silvia Toffanin e la cifra esorbitante spesa solo ed esclusivamente per il compagno: tutti i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato nelle ultime ore la famigerata conduttrice ha deciso di sorprendere il suo amato con un regalo del tutto inaspettato. Per chi non lo sapesse, negli ultimi giorni il famoso amministratore delegato della Mediaset ha fatto un acquisto a dir poco impegnativo. Lui è molto legato alla sua famiglia e perfino ad una località in particolare, proprio dove ha trascorso dei momenti magici. Stiamo parlando ovviamente di Portofino, Pier Silvio ha investito in un casale di ben 2,3 ettari di terreno. Per questo motivo infatti la donna ha deciso di sorprenderlo a sua volta comprandogli direttamente una macchina per poter percorrere la strada molto più facilmente.

L’auto in questione è una Mini Moke, la quale le è venuta a costare una cifra davvero esorbitante. Il regalo, ha lasciato senza parole il suo amato, il quale è stato poi fotografato assieme a tutta la famiglia, compreso Silvio Berlusconi. Insomma, la sua è stata una sorpresa abbastanza impegnativa, la quale però è stata incredibilmente apprezzata.