Loredana Lecciso, clamoroso: “Albano chiude definitivamente” | Altro che matrimonio

Loredana Lecciso, la decisione del cantante sconvolge la bella showgirl pugliese: “Albano chiude definitivamente”, altro che matrimonio! E chi si sarebbe mai aspettato un epilogo così?

Tensione nell’aria tra Loredana Lecciso e Albano Carrisi? Il cantante di Cellino San Marco è irremovibile, altro che nozze. L’artista non torna sui suoi passi, la decisione è presa.

Aria di crisi tra Loredana Lecciso e Albano?

Tra le coppie più longeve del piccolo schermo possiamo sicuramente dire che vi rientra anche quella formata da Loredana Lecciso e Albano Carrisi. Sebbene lui abbia avuto una relazione altrettanto lunga con la cantante americana Romina Power, anche con la showgirl pugliese sta insieme da tanto tempo: quest’anno saranno ben 22 anni di convivenza e amore.

Nessuno avrebbe mai scommesso su questa storia. Tanto famoso lui e troppo giovane lei. Più volte la Lecciso è stata tacciata di essere arrivista e in cerca di notorietà e popolarità ma come ha potuto dare prova in tutti questi anni di unione con il cantante di Cellino San Marco, è stata sempre in grado di camminare con le sue gambe, senza l’aiuto del famoso compagno.

Per mesi si è parlato di un presunto matrimonio tra i due pugliesi per coronare un amore lungo tanti anni. Arriva però ora una notizia bomba che ha sconvolto i fan della coppia: altro che matrimonio, Albano ha deciso di ‘chiudere definitivamente’. Che cosa sta succedendo tra Loredana e l’artista?

La decisione inaspettata di Albano Carrisi sorprende tutti

Albano Carrisi e Loredana Lecciso sono in crisi? Queste sono le voci che circolano da un po’ di tempo. Se fino a qualche mese fa si parlava di un presunto matrimonio pronto per essere celebrato tra i due pugliesi, la notizia che arriva adesso rimescola le carte in tavola e sconvolge gli equilibri: il matrimonio non si sarà.

Il cantante di Cellino San Marco ha preso la sua decisione e ha deciso di chiudere definitivamente le porte a questa idea. Il settimanale Tutto ha dedicato proprio una copertina all’artista di Cellino San Marco e alla sua compagna.

Il titolo che accompagna l’immagine è il seguente: “Niente nozze con Loredana”. Albano ha dunque deciso di non sposarsi con colei che è al suo fianco da quasi 22 anni. Come mai l’artista pugliese è arrivato a prendere questa decisione?

A quanto pare Albano Carrisi non ha mai avuto intenzione di sposare la sua dolce metà e la ragione è legata indirettamente alla sua ex moglie Romina Power. In un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo, il cantante di Cellino San Marco si è confessato a cuore aperto affermando che il divorzio dalla cantante americana Romina è stato così doloroso da averlo devastato.

La separazione dalla mamma dei suoi figli gli ha fatto maturare però un pensiero: nessun altro matrimonio ci sarà per lui in futuro perché le conseguenze potrebbero essere emotivamente disastrose.

A proposito però di Loredana Lecciso, i fan della coppia possono stare tranquilli: non c’è nessuna crisi tra i due artisti pugliesi. Albano dice che con Loredana il matrimonio è mentale e questo basta ad entrambi per stare bene.