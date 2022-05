Santiago è ul figlio nato dall’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Non tutti sanno che il bambino ha ricevuto un regalo che costa davvero una fortuna, in pochissime persone al mondo se lo possono permettere: scopriamo di più.

Stefano De Martino e Santiago – Lettoquotidiano.itStefano De Marino, uno dei volti più amati e conosciuti del piccolo schermo. Come ben saprete, è sempre stato al centro dell’attenzione per la sua storia d’amore con la bellissima Belen Rodriguez. Dal loro matrimonio è venuto al mondo Santiago e il conduttore sembra non badare proprio a spese per suo figlio: scopriamo che regalo gli ha fatto.

Chi è Santiago De Martino? Tutto sul figlio di Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Santiago De Martino, lo conosciamo tutti è il figlio di Stefano De Martino e di Belen Rodriguez. Già dalla sua nascita ha acquisito una notorietà assurda. Il piccolo è nato nel 2013, dopo poco l’inizio della relazione tra la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.

Stefano e Belen si sono separati dopo quattro anni dalle loro nozze, ma come saprete, ultimamente c’è stato un ritorno di fiamma tra i due, infatti, sono tornati insieme più affiatati di prima.

Oggi sono una famiglia unita e Santiago non potrebbe desiderare di meglio. Ma non è finita qui, perché sapete che il bambino possiede un bene di lusso davvero incredibile? Glielo ha regalato proprio suo padre: scopriamo di cosa si tratta.

Il regalo di Stefano De Martino a Santiago, cifre assurde | FOTO

Santiago ha quasi 9 anni e frequenta una prestigiosa scuola americana di Milano. Non si hanno molte informazioni su di lui, ma sappiamo che diverso tempo fa, suo papà Stefano gli ha fatto un regalo immenso.

Si tratta di una prestigiosissima barca, in particolare un Gozzo Positano 38 open che il ballerino ha comprato e che l’ha chiamata proprio “Santiago.” La famiglia ha trascorso tantissime giornate di relax sopra questa barca e ora che sono di nuovo tutti riuniti e l’estate sta arrivando, non mancherà l’occasione di sfruttare questa grandissima comodità.

Ma sapete quanto ha speso il marito della Rodriguez per questo gioiellino? Ben 280.000 euro, una cifra davvero da capogiro. Inoltre, il gozzo vintage è arredato proprio a suo piacimento. Santiago, è un bambino davvero molto fortunato, non potrebbe chiedere di meglio.