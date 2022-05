Glicemia alta? Attenzione a questo legume: a maggio lo mangiamo di continuo

Con la glicemia alta non tutti i legumi sono indicati, nonostante la varietà sia un bene, con il diabete si devono vagliare molti aspetti.

Mantenersi il più sani possibile significa riconsiderare tutti i generi alimentari che si acquistano e che siamo soliti cucinare.

A volte, nel cercare di regolare la propria dieta, le cose possono confondersi. Una di queste è quando si desidera fare una selezione delle verdure per le persone affetta da glicemia alta.

Per quanto avere più verdure nella dieta è sempre una buona idea, quali si mangiano è molto importante, in particolare per le persone con il diabete. Infatti, alcune verdure non sono una scelta intelligente e dovrebbero essere mangiate con una certa moderazione.

Per le persone che stanno cercando di controllare i livelli di zucchero nel sangue, mangiare più verdure è un buon inizio.

Le verdure sono alimenti tipicamente pieni di fibre e di sostanze nutritive, che aiutano il nostro corpo a mantenere sani gli zuccheri nel sangue, e questo a differenza degli alimenti amidacei, come il riso e la pasta.

Inoltre spesso hanno meno impatto sui livelli di zucchero nel sangue dopo che sono assunti. Motivo per il quale è meglio puntare sulle verdure giuste e concentrarsi sulle verdure non amidacee, come le verdure a foglia verde come: spinaci, cavolo, rucola, asparagi, cipolle, verdure crucifere, ecc.

In generale, le verdure amidacee sono più ricche di carboidrati rispetto alle loro controparti meno amidacee. Inoltre spesso non bilanciano l’amido con altri nutrienti, come fibre e vitamine.

Quindi, anche se di tanto in tanto va bene mangiare carboidrati e verdure amidacee, occorre essere consapevoli di quanto spesso sono nel nostro piatto per un migliore equilibrio.