Barbara D’Urso, la regina della televisione italiana. Lei è una delle conduttrici più amate di sempre, tutti la conosciamo. Ma sapete chi è suo fratello? L’uomo si chiama Alessandro D’Urso e lavora spesso nel piccolo schermo: scopriamo di più.

Alessandro D’Urso è una delle persone più importanti per la conduttrice di Canale 5, è suo fratello. Ma pochi sanno chi è, anche se l’uomo fa un lavoro molto importante. Siete curiosi di scoprirlo? Conosciamo meglio la sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Alessandro D’Urso? Tutto sul fratello di Barbara d’Urso

Barbara D’Urso, classe 1957, nata il 7 maggio a Napoli dall’amore tra Rodolfo d’Urso e Vera Pentimalli. Lei è la primogenita, ma ha anche una sorella e un fratello: Daniela (1960) e Alessandro (1965). La conduttrice, quando aveva solo 11 anni ha perso sua madre, affetta dal morbo di Hodgkin, ed è cresciuta con i suoi fratelli e con suo padre.

L’uomo, si è sposato con un’altra donna, Wanda Randi, che sarebbe una seconda mamma per Barbara, Daniele e Alessandro. Da questo secondo matrimonio sono nati Riccardo (1970), Fabiana (1973) ed Eleonora (1975).

La conduttrice, più volte ha raccontato di essere legatissima alla sua grande famiglia. Ma sapete che suo fratello Alessandro fa un lavoro molto importante e ha collaborato con i più grandi artisti della storia? E’ il momento di saperne di più sulla sua vita privata.

Alessandro D’Urso: vita privata e carriera | FOTO

Classe 1965, nato a Napoli, Alessandro D’Urso è uno dei fratelli di Barbara D’Urso. Di lui sappiamo che è un professionista della fotografia. Sono 30 anni che fa questo lavoro, addirittura, ha fotografato i personaggi più importanti del mondo dello spettacolo italiano come: Pino Daniele, Christian De Sica, Ornella Muti, Luciano Pavarotti, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio e Carlo Verdone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da alessandro d’urso (@alessandrodursophotographer

Della sua vita privata non abbiamo informazioni, dato che è una persona molto riservata, infatti, non sappiamo se abbia una compagna o dei figli. Alessandro non lo abbiamo mai visto davanti l’obiettivo delle telecamere, ma sul suo profilo Instagram possiamo scoprire qualche dettaglio in più sulla sua vita.

Ad esempio, abbiamo capito che la fotografia non è solo il suo lavoro ma anche la sua passione più grande. Inoltre, sembra che da diverso tempo ormai abbia lasciato l’Italia per stabilirsi in Spagna.