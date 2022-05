UeD, scandalo al trono over: salta fuori tutto su Ida e Riccardo | Un segreto durato anni

UeD, scandalo al trono over di Maria De Filippi: Ida e Riccardo sono stati sgamati, viene fuori tutta la verità. Finalmente svelato il segreto durato anni. Inimmaginabile.

Ida e Riccardo smascherati pubblicamente. Nuovo scandalo nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi. Viene fuori un segreto di cui nessuno era a conoscenza e tenuto nascosto per tanto tempo.

UeD, Riflettori puntati su Ida e Riccardo

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tra i protagonisti più discussi e chiacchierati del trono over di Uomini e Donne. La dama bresciana non ha mai abbandonato la trasmissione mariana e nonostante la delusione con il suo ex, ha cercato di trovare l’amore sempre a UeD.

Invece, dopo un periodo di lontananza dagli studi di Canale 5, solo di recente è ritornato nel salotto dei sentimenti anche il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri.

Ida e Riccardo si sono conosciuti proprio a UeD. I due hanno lasciato la trasmissione insieme all’incirca 3 anni fa ma, lontano dalle telecamere, sono stati più i bassi che gli alti vissuti tanto da aver costretto dama e cavaliere a decidere di porre fine alla loro relazione.

Entrambi hanno cercato di voltare pagina ma non ci sono riusciti. Tuttavia, proprio ora spunta fuori un’indiscrezione che lascia tutti senza parole: Ida e Riccardo sono stati smascherati, entrambi hanno custodito per lungo tempo un segreto che finalmente è venuto fuori. Nessuno se lo aspettava da loro, hanno deluso tutti.

Dama e cavaliere smascherati pubblicamente

Da quando Riccardo Guarnieri è tornato nello studio di Uomini e Donne, Ida Platano è tornata a sorridere. La dama bresciana non si vedeva così allegra e spensierata da ormai qualche tempo.

Se qualcuno sui social ha parlato di un presunto ritorno di fiamma, qualche altro invece ha insinuato che in realtà la storia d’amore tra Ida e Riccardo non sia mai realmente finita. A sostenere questa ipotesi sono in tantissimi.

Anche il noto investigatore social ha pubblicato una Instagram story che ha lasciato interdetti. Il gossipparo rispondendo ad alcune domande dei fan, ha aperto l’argomento ‘Ida e Riccardo’.

Un follower ha chiesto che cosa pensasse della dama bresciana e del cavaliere pugliese e la sua risposta è stata davvero eloquente:

“Solo che sono due cialtroni falsissimi che prendono in giro la TV da anni”.

L’investigatore social ritiene infatti che Ida e Riccardo stiano prendendo in giro tutti già da molto tempo, anche Maria e la redazione di Ued. Proprio come altri gossippari e utenti social, anche lui sostiene che in realtà la dama e il cavaliere non abbiano mai smesso realmente di amarsi in segreto e che siano ritornati in trasmissione solo per aumentare il numero dei follower conquistare ancora più popolarità.

Insomma, Ida e Riccardo smascherati pubblicamente, svelato il loro segreto. Purtroppo stavolta stanno iniziando a perdere tutta la credibilità fino ad ora gelosamente custodita.