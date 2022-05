UeD, abbandona in lacrime proprio lei il trono over: che grossa perdita per Maria

Una dama del trono over di UeD ha abbandonato lo studio di Canale 5 in lacrime sotto gli occhi sconvolti del pubblico. Ecco di chi si tratta.

Maria De Filippi, il pubblico in studio e gli opinionisti sono rimasti sconvolti dall’abbandono di una dama del trono over, che ha lasciato UeD in lacrime.

Il tutto è avvenuto nel corso dell’ultima puntata del dating show di Canale 5. Continuate a leggere per scoprire, nel dettaglio, di chi stiamo parlando.

Il balletto sexy a UeD

E’ avvenuto qualcosa di incredibile durante l’ultima puntata di UeD. Una dama ha abbandonato lo studio di Uomini e Donne dopo essersi resa protagonista di un siparietto hot da non credere.

Tutto è cominciato nel corso dell’ultima puntata del dating show di Canale 5, quando è avvenuta l’ennesima sfilata delle dame.

Il tema era “Dolce o Piccante” e tutte le donne del parterre lo hanno interpretato alla loro maniera. Questa dama si è presentata vestita con un abito succinto e ha sconvolto tutti con uno stacchetto molto simile a uno spogliarello.

La donna, si è abbandonata a pose provocanti con l’aiuto di una sedia, lasciando letteralmente sbigottiti i cavalieri, gli opinionisti, il pubblico e la stessa Maria De Filippi.

Ecco di chi stiamo parlando!

La dama ha abbandonato lo studio

La dama che ha abbandonato lo studio lo ha fatto a seguito delle enormi critiche ricevute dopo la sua sfilata, in particolare dagli opinionisti Tina e Gianni.

I due protagonisti di UeD hanno sottolineato come la donna non potesse permettersi una mise e un atteggiamento simile alla sua età.

La dama si è sentita umiliata dalle parole spese nei suoi confronti e si è abbandonata a un pianto, notato immediatamente da Maria, che l’ha invitata a uscire dallo studio per bere un bicchiere d’acqua.

La dama in questione altri non è che, Sara Zilli, divenuta una delle protagoniste indiscusse di UeD, a seguito dei suoi tira e molla con il cavaliere Biagio Di Maro.

Non sappiamo se, dopo quanto avvenuto, la dama del trono over di UeD abbia deciso di ritornare a sedersi in mezzo a chi l’aveva tanto criticata poco prima o di abbandonare definitivamente lo studio.

E voi cosa ne pensate? Per scoprire la verità, noi non possiamo fare altro che attendere la prossima puntata di UeD, che andrà in onda alle ore 14.45, come sempre, su Canale 5.