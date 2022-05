Nicola Savino, quel tragico incidente gli ha stravolto la vita: “Ora ne vive senza”

By

Personaggio televisivo e radiofonico molto apprezzato, Nicola Savino vive senza una parte di se. Scopriamo perché e di cosa si tratta.

Oggi Nicola Savino è opinionista per l’Isola dei Famosi insieme a Vladimir Luxuria.

Chi è Nicola Savino

La carriera di Nicola Savino è iniziata in radio, negli anni ’80. Successivamente, è diventato un autore televisivo fino a diventare, negli anni 2000 conduttore. Egli è stato al timone de Quelli che Il Calcio fino ad arrivare al Dopofestival.

Successivamente, ha fatto ritorno in Mediaset nel 2017 con Le Iene. Parallelamente, continua a condurre, insieme a Linus un programma che ha fatto la storia di Radio Deejay ovvero Deejay chiama Italia, in diretta dalle 10 alle 12 tutti i giorni.

Qual è la parte di se che non ha più

Non tutti sanno che Nicola Savino ha vissuto un dramma quando era bambino e, da allora, vive senza una parte di se. Del suo difetto fisico ne parlò a Verissimo per la prima volta nel 2017, dopo aver compiuto da poco cinquant’anni.

“Ho un dito in meno, me l’hanno tagliato quando ero piccolo”.

Nel dettaglio, il dito è il mignolo. Nicola Savino era appena nato quando venne ricoverato in ospedale. Fu lì che un’infermiera, per sbaglio, gli amputò parte del mignolo destro. Era il 1968 e aveva soltanto 7 mesi.

Il ricovero avvenne a causa di una repentina perdita di peso. In ospedale gli misero una flebo nella vena della mano. Nell’atto di cambiare la flebo, utilizzando una forbicina per tagliare la garza, l’infermiera non si accorse di aver tagliato parte del mignolo del neonato.

A nulla valsero i tentativi di riattaccarlo. Se, quando appare si fa attenzione, si può notare questo difetto che ha segnato per Nicola tutta la sua vita. Oggi, però, il conduttore radiofonico non ha problemi a mostrare il suo difetto.

Un difetto che, nei primi anni della sua carriera, è stato un vero e proprio complesso:

“Non mi sarei mai sognato di parlarne o di fare vedere la mia mano, tanto che i primi tempi mettevo un arto finto”.

Non sarà certo questo piccolo difetto, se così si può chiamare, ad offuscare la bravura di Nicola Savino, che non vediamo l’ora di rivedere il lunedì ed il venerdì in studio all’Isola dei famosi.