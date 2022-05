Muffin al radicchio, ideali per maggio: li mangeranno uno dietro l’altro | Eccezionali

By

Ecco che vi mostriamo questa meravigliosa ricetta dei muffin al radicchio, un piatto gustosissimo che piace a grandi e piccini.

I muffin sono uno dei piatti più dolci e deliziosi della pasticceria. Negli ultimi anni, però, sono tantissime le varianti di questa ricetta, che li vedono salati. Una di queste è quella dei muffin al radicchio, dei bocconcini semplicissimi da preparare e allo stesso tempo davvero gustosi.

Continuate a leggere per scoprire tutti gli ingredienti necessari per preparare il piatto e il procedimento.

Gli ingredienti per quattro persone

Ecco che vi illustriamo gli ingredienti necessari per preparare dei muffin al radicchio per quattro persone.

L’ingrediente principale è naturalmente il radicchio, che è un alimento molto leggero e digeribile. Si tratta di una verdura perfetta per chi soffre di colesterolo alto e ha necessità di disintossicare il proprio organismo.

Il radicchio è composto, per la maggior parte, da acqua e da fibre. Inoltre è ricco di nutrienti, come le vitamine dei gruppi B, C e K e di potassio.

Ma veniamo ora agli ingredienti necessari per preparare il piatto.

120 grammi di farina 00

160 millilitri di latte

140 grammi di burro

2 uova

50 grammi di radicchio

1 bustina di lievito

q.b. di sale

q.b. di pepe

Veniamo ora al procedimento necessario per preparare questo gustosissimo piatto, che può essere gustato a ogni ora del giorno.

Il procedimento per preparare i muffin al radicchio

Per prima cosa occupatevi di mettere il burro in un pentolino, in modo che si ammorbidisca.

Quindi lavoratelo assieme al sale e agli altri aromi che vi piacciono e che non faranno altro che aggiungere valore al vostro piatto.

Dopo di che, occupatevi di sbattere le uova all’interno di una ciotola, mescolandole assieme al latte e con gli altri ingredienti che avete già lavorato.

Incorporate ora la farina e la bustina di lievito, mentre vi impegnerete a lavare e a tagliare a pezzi il radicchio.

Aggiungetelo ora all’interno di una pentola d’acqua calda per qualche minuto, in modo che si ammorbidisca ulteriormente.

Unitelo ora al resto degli ingredienti e amalgamate tutto il composto. Versatelo in 6 stampini da muffin, precedentemente imburrati e infarinati, in modo da riempirli per ¾.

Mettete gli stampini in forno e cuoceteli a 180°C per circa 25 minuti. Quando saranno ben dorati, tirateli fuori dal forno e lasciateli raffreddare, poi serviteli. Siamo sicuri che piaceranno a tutti!