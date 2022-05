Miss Claudia riprende Bonolis ad Avanti un altro, guardava proprio lì: che imbarazzo | VIDEO

By

Avanti un Altro, il programma condotto da Bonolis e Laurenti è costellato di presenze femminili hot. Stavolta, però, è successo l’impensabile.

Tra le presenze costanti di Avanti un altro spicca Miss Claudia che è la cognata di Paolo Bonolis.

Miss Claudia, bellezza prorompente di Avanti un altro

La 33 enne Miss Claudia, al secolo Claudia Ruggieri, è una delle presenze fisse di Avanti un Altro. Probabilmente, non tutti sanno che ha sposato il fratello di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

Che sia stata scelta nel mini mondo di Avanti un altro per via della sua parentela oppure per le sue doti, una cosa è certa: è entrata nel cuore dei fan del programma per la sua simpatia e bellezza.

In realtà, la sua carriera iniziò molto tempo fa come modella. Successivamente, dal 2004 calcò il palcoscenico di Domenica In. Proprio lì incontrò Paolo Bonolis e Marco Bruganelli che lavorava dietro le quinte.

Il fidanzamento con lui è durato dodici anni e il loro matrimonio è stato solo l’inizio di una lunga storia d’amore. Al momento, la coppia non ha figli ma Miss Claudia ha dichiarato di viversi, per il momento, i suoi nipoti che ama tantissimo.

L’occhio è caduto proprio lì

In una delle numerose puntate di Avanti un Altro, Miss Claudia è entrata nello studio per fare il suo intervento e parlare, quella volta, di tessuti. La prorompente showgirl, per l’occasione indossava una tuta pantalone, con le maniche lunghe.

A caratterizzare il suo look, come nella maggior parte delle sue apparizioni televisive, una profondissima scollatura che lasciava intravedere il reggiseno. Non appena ha fatto il suo ingresso, Paolo Bonolis ha chiesto a Miss Claudia di coprirsi un pochino la scollatura.

Al che, la showgirl di Avanti un altro ha replicato dicendo come, in realtà fosse tutto sotto controllo. Non contento, però, Paolo Bonolis ha continuato a fare commenti sul prorompente decolté della cognata. Immancabile la replica di lei:

“Lei però sta guardando”.

Ha affermato Miss Claudia visibilmente perplessa dall’intervento del conduttore. Non si è lasciata, però, intimidire e ha continuato il suo lavoro.

Avanti un altro hot pic.twitter.com/EKOgM8wxcI — Marietta (@Mariettamitica) May 6, 2022

Che il siparietto sia stato creato ad arte oppure no, sicuramente Miss Claudia è molto procace ed è impossibile che l’occhio non cada proprio su una delle parti del suo corpo che più mette in mostra.