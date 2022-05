Lorella Cuccarini ‘dimentica’ Silvio Testi: dopo 30 anni torna proprio tra le sue braccia | FOTO

La professoressa di Amici Lorella Cuccarini è tornata tra le braccia di un suo collega. Vediamo di chi si tratta.

La coppia di Lorella Cuccarini con l’uomo era solidissima trent’anni fa e stabilmente nel cuore degli italiani.

La carriera d’oro di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini è tornata ad essere la più amata dagli italiani soprattutto dopo la presenza stabile ad Amici come professoressa. A contribuire alla sua fama, anche tra i giovanissimi, la presenza costante di Lorella Cuccarini sui social, in particolare su TikTok dove ha milioni di views.

Tra i suoi video TikTok più celebri e visualizzati c’è quello in cui l’ex ballerina balla e canta una sua canzone famosa ovvero La notte vola. Ad Amici la Cuccarini è passata da essere insegnate di ballo ad insegnante di canto. In realtà, però, dei rumors vogliono che l’ex ballerina non ci sarà ad Amici 22 come giudice.

Sui social ha raccontato il rapporto con i suoi colleghi ma anche la sua esperienza nella scuola.

Per consacrare la sua carriera, Lorella Cuccarini è stata ospite ieri sera del Maurizio Costanzo Show 40. Lei stessa ha mostrato la sua contentezza di tornare al Teatro Parioli dopo diversi anni. Proprio su quel palco, nella serata del 4 maggio, ha incontrato un suo compagno.

La reunion al Maurizio Costanzo Show

Tra gli ospiti legati allo show Buona Domenica c’era anche Marco Salvati in platea, il compositore delle sigle della trasmissione domenicale e oggi autore per Avanti un altro.

Da amante dei social Cuccarini non ha mancato di pubblicare una foto sul suo profilo Instagram in cui è abbracciata proprio a lui, quasi dimenticando suo marito. In realtà, la persona che compare nella foto non è una nuova o vecchia fiamma della prof di Amici.

Sul palco del Maurizio Costanzo Show, Lorella Cuccarini ha incontrato dopo trent’anni dalla prima Buona Domenica Marco Columbro. La coppia è stata insieme sul piccolo schermo non solo per condurre Buona Domenica ma anche Paperissima e Striscia La Notizia.

Il pubblico ha molto apprezzato la performance dei due. Columbro e Cuccarini si sono esibiti cantando la canzone Parole Parole di Mina.