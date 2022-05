L’eredità, Insinna la fa grossa: concorrente perde tutto il montepremi per ‘colpa’ sua | VIDEO

By

Ecco cos’è successo durante una puntata de L’Eredità, nessuno si aspettava che il concorrente venisse eliminato per colpa di Insinna.

Flavio Insinna ha fatto perdere un campione in carica. Non tutti se lo ricordano, ma ciò che è avvenuto non ha precedenti.

Il tutto è avvenuto sotto gli occhi sbigottiti del pubblico presente in studio e di quello a casa. Il campione è stato costretto ad abbandonare il programma.

Flavio Insinna fa perdere un concorrente

Flavio Insinna conduce ormai da anni L’Eredità, subentrato al posto di Carlo Conti e dell’amatissimo Fabrizio Frizzi.

L’uomo è sempre più amato dal pubblico di Rai 1, a cui spesso regala delle vere e proprie perle.

Non si trattava di un concorrente qualsiasi, ma di un campione in carica che aveva dato prova di grande cultura e intelligenza.

L’uomo ha purtroppo dovuto abbandonare lo studio a seguito della gaffe del conduttore. Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli e per vedere il video.

Guido costretto ad abbandonare L’Eredità

E’ capitato che Flavio Insinna abbia gufato un concorrente e lo abbia addirittura fatto perdere. Stiamo parlando della volta in cui il campione Guido ha dovuto abbandonare lo studio di Rai 1.

Tutto è cominciato al triello, con una domanda su un aggettivo italiano usato per definire una situazione paradossale.

Tra le opzioni era naturalmente presente quella corretta, kafkiano, assieme ad alcune alternative come proustiano.

Ed è proprio su quest’ultima che si è focalizzato Flavio Insinna, che ha chiesto al campione in carica, Guido, quando è arrivato il suo turno, di simulare la faccia di un “proustiano”.

Peccato, però, che, nel farlo, Guido abbia consumato tutto il tempo che aveva a disposizione e che la sua risposta corretta, kafkiana, alla fine non sia stata accettata.

Ecco di seguito il video che mostra quanto accaduto.

Come potete vedere dal video, Flavio Insinna ha fatto perdere a Guido i 10 secondi che aveva a disposizione per rispondere.

Guido non si è ribellato all’accaduto, mentre Flavio Insinna non si è scusato e ha proseguito come se nulla fosse accaduto, sollecitando la risposta del concorrente successivo.

Alla fine del triello, Guido ha perso e ha abbandonato lo studio. Ciò che è accaduto è qualcosa che non era mai successo a L’Eredità, non pensate?