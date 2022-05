Dramma interminabile per Charlene di Monaco: i gemellini hanno un’altra ‘mamma’

Charlene di Monaco, nuovo dramma per la principessa. La moglie di Alberto II deve fare i conti con una triste realtà: i suoi gemellini hanno un’altra mamma. Ecco di chi si tratta.

Non trova ancora pace la principessa Wittstock. La moglie di Alberto II ha attraversato un anno molto turbolento e le sorprese negative per lei non sono ancora terminate. Nel 2021 è stata ricoverata in un ospedale in Sudafrica per diversi mesi a causa di una brutta infezione che ha colpito anche il cervello e poi per altri tre mesi in una clinica in svizzera per recuperare da un esaurimento psicofisico che l’ha fortemente destabilizzata.

Da qualche settimana ha avuto l’ok da parte dei medici per poter ritornare a palazzo reale e godersi finalmente la sua famiglia, in particolare i figli Jacques e Gabriella che sono stati lontano da lei per tanti mesi.

Proprio riguardo ai suoi adorati gemellini, spunta fuori un’indiscrezione che ha sconvolto tutti: Jacques e Gabriella Grimaldi hanno un’altra ‘mamma’.

Jacques e Gabriella sono le persone più importanti per Charlene Wittstock, la speranza che ha dato forza alla principessa di guarire e rimettersi presto in sesto per poter ritornare da coloro che sono per lei i gioielli più preziosi.

I gemellini sono nati dal matrimonio con il sovrano monegasco Alberto II. Purtroppo per tanti mesi una mamma è stata separata dai figli: mentre Charlene era ricoverata prima in Sudafrica e poi in svizzera, i gemellini sono rimasti sempre a palazzo reale.

Sapete chi si è preso cura di loro? Un’altra donna. Stiamo parlando di Carolina di Monaco che è stata definita dal settimanale tedesco Schone Woche che sgancia la bomba, la seconda mamma dei gemellini.

Alberto II, impegnato con i vari compiti ufficiali di corte, ha affidato nel periodo in cui Charlene è stata lontano da palazzo reale, i suoi gemelli proprio alla adorata sorella. Più volte Carolina è stata paparazzata ad eventi pubblici e ufficiali o anche semplicemente in giro per Monaco, mano per la mano con i suoi adorati nipotini.

Si mormora che la principessa Carolina stia istruendo alla perfezione Jacques, futuro erede al trono monegasco e che sia dunque sua premura occuparsi personalmente della sua istruzione per far sì che in futuro possa essere un perfetto reale.

Charlene di Monaco è devastata. La principessa sudafricana e la principessa monegasca non sono mai andate particolarmente d’accordo, anzi. Charlene non ha mai sopportato l’idea che Carolina stesse così troppo vicino ai suoi figli tanto da aver preso addirittura il suo posto.