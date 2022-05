Camilla Parker, la strana ossessione che dura da anni | Non può farne a meno

By

Lo ha confessato lei stessa: Camilla Parker ha un hobby segreto che non tutti conoscono ma che è molto strano. Vediamo di cosa si tratta.

Chi ha amato Diana non può amare Camilla Parker e viceversa. Del resto, è stata proprio lei ad essere sempre nel cuore di Carlo.

Camilla Parker da sempre nel cuore di Carlo

La relazione clandestina tra Carlo e Camilla Parker è tornata sotto i riflettori qualche anno fa, a seguito della serie televisiva andata in onda su Netflix dedicata alla casa reale inglese chiamata The Crown.

In quella sede, è stata riportata alla luce la storia d’amore tra Carlo e Camilla Parker, quando lui era sposato con Diana e lei con suo marito. Una relazione iniziata da giovani, prima che Diana entrasse nella vita di Carlo e che non è mai finita.

Oggi Camilla Parker è entrata di diritto al fianco di Carlo e c’è chi la ama e chi la odia. Non tutti, però, conoscono il suo passatempo segreto parecchio insolito per chi occupa una posizione come la sua. Vediamo di cosa si tratta.

Il suo passatempo insolito

Camilla Parker ha rivelato lei stessa, in una visita a Manchester, qual è il suo passatempo. In pratica è un’avida collezionatrice di souvenir dedicati alla Regina Elisabetta. A Manchester Camilla di Cornovaglia era in visita ad una charity internazionale dedita agli homeless e ai poveri (Emmaus UK).

Non tutti i souvenir dedicati alla regina ma soltanto un oggetto in particolare: le tazze commemorative realizzate in occasione dei Giubilei di Elisabetta II. Nel corso di quella visita, Camilla Parker ha avuto la possibilità di partecipare ad un evento che le ha permesso di poter cercare tra gli scaffali vecchi cimeli da aggiungere alla sua collezione. In quell’occasione, acquistò una vecchia tazza sostenendo:

“La compro. Credeteci o no, ne ho un’intera collezione”.

Così Camilla si è aggiudicata la tazza sborsando soltanto 1,5£, risaliva al 1977, ovvero al Giubileo d’Argento della Regina, i 25 anni del suo regno. Un cimelio commemorativo, dunque, ma di poco valore.

Sicuramente, la duchessa di Cornovaglia, non si lascerà scappare le nuove tazze che verranno rilasciate in occasione del giubileo per i 70 anni della Regina. I festeggiamenti, si terranno nella capitale britannica Londra, dal 2 al 5 giugno 2022.