Amici, Maria manda a casa proprio lui: lo volevano tutti in finale | “Follia”

Amici, colpo di scena inaspettato nella scuola più amata d’Italia: Maria manda a casa proprio lui, il protagonista indiscusso di questa edizione. E chi lo avrebbe mai immaginato? Assurdo.

Sono arrabbiatissimi i fan di Queen Mary. Proprio lui costretto a fare le valigie e ad abbandonare la scuola a un passo dalla finalissima. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Colpo di scena ad Amici

Manca davvero pochissimo alla fine di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Il famoso talent di Canale 5 anche quest’anno ha tenuto compagnia ai telespettatori italiani mostrando a tutti il talento di giovani ballerini e cantanti pronti ad entrare sicuri e decisi nel mondo dell’arte.

La famosa accademia italiana è sicuramente una palestra artistica e di vita in cui appendere e fare esperienza. Ormai siamo al giro di boa. Settimana prossima ci sarà la finalissima e il pubblico scoprirà finalmente chi sarà proclamato vincitore di questa edizione vincendo il cospicuo montepremi e portando a casa la coppa dei campioni.

Mercoledì 4 maggio è stata registrata la semifinale che il pubblico potrà vedere nella serata di domani, 7 maggio su Canale 5 e secondo alcune anticipazioni, non arrivano buone notizie per un amatissimo protagonista della scuola mariana: proprio lui costretto ad abbandonare il talent.

Maria lo ha annunciato in casetta. Il pubblico è furiosissimo, nessuno se lo aspettava. L’apprezzatissimo volto della scuola più amata d’Italia costretto a fare le valigie a un passo dalla finale.

Pubblico furioso con Maria De Filippi

Sono state realizzate le registrazioni della semifinale che andrà in onda tra qualche ora e secondo quanto circola sul web non vi sono buone notizie per un volto amatissimo della trasmissione. Ad essere stato eliminato dalla scuola pare sia il cantante Alex.

Sui social è iniziato a circolare insistente questa voce. Il popolo del web è furioso, parla di follia, di ingiustizia e raccomandazioni. Alex è sempre stato considerato uno degli allievi più preparati e talentuosi di questa edizione ma la giuria pare aver preferito mandare in finale Sissi, Luigi e Michele.

La sua eliminazione, a un passo dalla finale, è stata considerata, qualora dovesse essere veritiera, ingiusta e inaccettabile. Anche Amedeo Venza, noto gossipparo, ha pubblicato alcune Instagram stories sul suo profilo e anche lui si è detto sconvolto e amareggiato, pur non facendo direttamente il nome dell’eliminato.

Il giovane ha raccontato di essere venuto a conoscenza di un verdetto davvero sconvolgente. Molti hanno pensato che anche lui, da sempre sostenitore di Alex, abbia saputo della sua eliminazione.

Per il momento questi restano però soltanto dei rumors. Maria De Filippi come al solito comunicherà la decisione finale in casetta. Non ci resta dunque che attendere la puntata di domani per scoprire se effettivamente Alex sarà costretto ad abbandonare il talent.