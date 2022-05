“900 euro in più per questi pensionati”, assurdo: così tanti soldi non si sono mai visti

Alcune categorie di pensionati potranno percepire fino a 855 euro in più a luglio, quasi 900 euro in più. Ecco a chi spetta.

Carburante, materie prime, cibo: tutto aumenta, l’inflazione corre e non si arriva più a fine mese. La perdita del potere di acquisto è difficile da affrontare soprattutto per i pensionati.

Perciò, con il Decreto Aiuti, il governo ha deciso di stanziare 14 miliardi di euro per sostenere i pensionati ed aiutare gli italiani a superare la crisi acuita prima dalla pandemia e poi dalla guerra in Ucraina.

C’è un Bonus di 200 euro in ballo oltre alla quattordicesima per i pensionati ma non è per tutti. Alcune categorie di pensionati potranno percepire fino a 855 euro in più a luglio, quasi 900 euro in più. Vediamo a chi spetta.

Quasi 900 euro in più nella pensione di luglio: a chi spetta il Bonus di 200 euro

Il Bonus di 200 euro, sommato alla quattordicesima, è un intervento straordinario del Governo una tantum destinato ad alcuni lavoratori e pensionati. A chi spetta? Non a tutti: il bonus verrà riconosciuto ai pensionati esclusivamente per trattamenti previdenziali.

Non ne ha diritto chi percepisce l’assegno sociale o la pensione di invalidità civile. In più, c’è un limite reddituale da considerare. Il Bonus da 200 euro spetterà soltanto ai pensionati il cui reddito annuo lordo non supera i 35mila euro.

Come verrà erogato il Bonus

Il nuovo Bonus, dunque, interesserà un’ampia platea di beneficiari: sarà liquidato con la pensione. Pur senza comunicazioni ufficiali al riguardo, pare che i 200 euro saranno caricati sulla pensione di luglio 2022.

Tra un paio di mesi, i pensionati potranno fruire di un maxi assegno per affrontare meglio la crisi che ci coinvolge tutti. A luglio i pensionati con reddito non superiore a 13.633,1 euro (reddito non superiore a 2 volte il trattamento minimo Inps) riceveranno anche la quattordicesima d’importo variabile.

Aggiungendo il bonus, potranno percepire tra i 556 e gli 855 euro. I pensionati che percepiscono l’importo massimo di quattordicesima (655 euro) a luglio riceveranno complessivamente 855 euro in più direttamente nel cedolino grazie al Bonus.

Non bisogna presentare nessuna domanda per ottenere il Bonus da 200 euro: funziona esattamente come per la mensilità aggiuntiva, verrà erogato automaticamente.

Il Decreto Aiuti andrà a sostenere il reddito di 28mila italiani. L’intervento straordinario risulta necessario per tamponare l’attuale situazione di crisi in un’unica soluzione ai titolari di reddito da pensione e da lavoro.