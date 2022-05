Whatsapp, cambia tutto: l’aggiornamento più importante dell’anno: utenti pazzi di gioia

Ecco tutto quello che sappiamo sull’ultimo importantissimo aggiornamento del programma di messaggistica istantanea più usato, Whatsapp.

Gli utenti di Whatsapp sono rimasti sconvolti dalle novità proposte nell’ultimo aggiornamento dell’app di messaggistica istantanea più usata al mondo.

Ad annunciare l’ultima novità ci ha pensato lo stesso Mark Zuckerberg, attraverso un post scritto su Facebook.

Continuate a leggere per scoprire in cosa consiste l’ultimo aggiornamento assieme a tutte le novità introdotte.

L’ultimo aggiornamento di Whatsapp

Whatsapp è un’app in continuo aggiornamento. Non fa altro che evolversi per stupire i propri utenti ed evitare emigrino verso altri lidi, come Telegram.

L’ultima novità introdotta nella piattaforma è stata annunciata proprio poche ore fa ed è attualmente in fase di testing.

Come sicuramente saprete, prima di introdurre attualizzazioni, infatti, è necessario provare a vedere se creino conflitto con le altre parti dell’applicazione stessa.

Non sappiamo, quindi, con certezza quando arriverà l’aggiornamento sui nostri telefoni, ma crediamo che stupirà tutti gli utenti.

L’annuncio di Zuckerberg, infatti, ha già fatto letteralmente scatenare gli utenti, che ora non vedono l’ora di usufruire dell’aggiornamento. Continuate a leggere per scoprire di che si tratta.

Ecco cosa arriverà sui nostri telefoni

A rivelare l’ultima e incredibile novità dell’app di messaggistica istantanea ci ha pensato il suo stesso proprietario, il celebre Mark Zuckerberg, che ha condiviso uno status nel suo profilo su Facebook.

Come sicuramente saprete, tutti i social posseduti da Zuckerberg appartengono al gruppo Meta: di conseguenza, Mark si sta prendendo la libertà di connettersi a uno qualsiasi dei suoi social per rilascia comunicazioni relative a una o all’altra app da lui posseduta.

Poche ore fa, si è connesso su Facebook, per rendere più facile e agevole la comunicazione. L’annuncio di Zuckerberg, infatti, è relativo alle reactions di Facebook, che entreranno a far parte anche di Whatsapp.

Molti si staranno chiedendo dove sia la novità, dal momento che le stesse reazioni sono presenti da molto tempo sull’app di messaggi. In realtà, lo sono, ma sotto forma di emoticon.

Adesso, invece, invaderanno l’app di messaggistica istantanea come reazione ai messaggi scritti all’interno di chat e di gruppi. Risulteranno così utilissime per esprimere la propria opinione sui messaggi degli amici.

Ecco di seguito il post che ha ottenuto migliaia di like e di commenti:

E voi cosa ne pensate? Credete che si tratti di un aggiornamento necessario o lo reputate superfluo? Fatecelo sapere!