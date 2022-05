“Tornano a Buckingham senza di lei”, la drastica decisione della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta ha deciso, nessuno si aspettava questa scelta così drastica. Proprio loro tornano a Buckingham Palace senza di lei. Ecco che cosa sta succedendo nel Regno Unito.

La Regina Elisabetta ha lasciato senza parole i sudditi del Regno Unito. La monarca inglese ha preso la sua decisione: proprio loro faranno ritorno a Buckingham Palace senza di lei. Incredibile ma vero, mai successo prima d’ora.

La decisione della Regina Elisabetta sconvolge i sudditi

Il 2021 non è stato un anno semplice per la Regina Elisabetta che ha dovuto affrontare perdite importanti come la dipartita del suo amato Filippo. Il 2022 non è iniziato ugualmente nel migliore dei modi.

Tra la pandemia ancora in corso e le beghe familiari che hanno visto protagonisti il suo terzogenito, il duca Andrea di York e il suo nipote prediletto Harry che con Meghan ha regalato alla monarchia inglese sempre più dispiaceri, i sudditi sono seriamente preoccupati per la stabilità emotiva di Queen Elizabeth.

Una fonte vicina alla famiglia reale fa sapere che la Regina si è mostrata spesso, ultimamente, triste e malinconica forse per via dei tanti dispiaceri vissuti. Non sono finite però per lei le brutte notizie. La sovrana inglese è stata costretta a prendere una drastica decisione: proprio loro tornano a Buckingham Palace senza di lei.

Buckingham Palace senza la Regina: la Nazione è sconvolta

La Regina Elisabetta si è ritrovata a prendere una drastica decisione: proprio loro torneranno a Buckingham Palace senza di lei. Fonti vicine alla famiglia reale fanno sapere che la monarca inglese non prenderà parte, per la prima volta in tutta la sua vita, alle feste di primavera, i Garden Parties, che si tengono ogni anno nel meraviglioso giardino di Buckingham Palace.

La ragione? La sovrana non sta molto bene. Da qualche tempo accusa problemi di mobilità che non le consentono di stare in piedi troppo tempo. Angela Levin, esperta della Royal Family ha così ha detto:

“Una buona decisione per la Regina non prendere parte ai Garden Parties perché starebbe troppo tempo in piedi. Che peccato però proprio nell’anno del Queen’s Platinum Jubilee”.

Dunque Buckingham Palace quest’anno dovrà fare i conti con l’assenza più importante della monarchia inglese ma la Regina Elisabetta ha già pensato a tutto. Altri membri della Royal Family come Carlo e Camilla e Kate e William sono pronti a fare le sue veci per la prima volta.

Questi componenti della famiglia reale inglese faranno il loro ingresso a Buckingham Palace senza la Regina Elisabetta. Non si era mai verificata una cosa del genere, è la prima volta che accade in tanti anni di reggenza.

A proposito di reggenza, a giugno la monarchia inglese festeggerà per l’appunto i 70 anni di regno di Queen Elizabeth. I sudditi si augurano che la Regina sia in forma per poter celebrare alla grande questo lieto traguardo.