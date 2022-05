Stéphanie di Monaco, ma quanto è bella la figlia? Di un altro pianeta | FOTO

Stéphanie di Monaco, avete visto quanto è bella sua figlia? Una giovane donna di un altro pianeta. Sicuramente è una delle reali più affascinanti del mondo. Ve la presentiamo.

Vi presentiamo la bellissima figlia di Stéphanie di Monaco. L’avete mai vista? La giovane è di una bellezza senza eguali, proprio simile alla nonna Grace Kelly.

Stéphanie di Monaco la principessa ribelle

Classe 1965, Stéphanie è la terzogenita della principessa Grace Kelly e del principe Ranieri III di Monaco, nonché sorella minore di Carolina e Alberto II. Soprannominata da sempre a palazzo reale come ‘la principessa ribelle’, ha dato in passato diversi grattacapi alla famiglia Grimaldi.

Rispetto agli altri reali, ha sperimentato davvero di tutto nella sua vita. Non si è limitata semplicemente al suo ruolo da principessa ma ha tentato di condurre una vita diversa dai suoi fratelli.

Sapevate, per esempio, che Stéphanie è addirittura stata una famosa stilista? Ha creato anche un suo marchio di costumi la Pool Position che ha riscosso grande successo. Nel 1986 si è dedicata invece alla musica: per un breve periodo ha inciso brani e addirittura un album.

Altrettanto movimentata la sua vita sentimentale. Dopo un primo matrimonio con Daniel Ducruet finito in malora, si mormora per via del tradimento compiuto da lei con Raymond Gottlieb, una sua guardia del corpo, ritrova l’amore con il circense Adans Lopez Peres.

La principessa è mamma di tre figli: Louis, Pauline e Camille. I suoi pargoletti sono davvero bellissimi ma c’è soprattutto una delle sue due figlie che ha colpito il mondo per la sua straordinaria bellezza.

Chi è la bellissima figlia della principessa monegasca

Stéphanie di Monaco è una mamma felice. Ha tre meravigliosi figli: Louis nato nel 1992 e Pauline nata nel 1994. Entrambi sono frutto dell’amore con il suo ex marito Daniel Ducruet. Successivamente, nel 1998, la principessa è diventata mamma anche di Camille che è nata da una relazione extraconiugale con la sua guardia del corpo, Jean Raymond Gottlieb. Oggi vogliamo parlarvi proprio della sua ultimogenita.

L’avete mai vista? Lei è davvero bellissima. Camilla è la sorellastra di Louis e Pauline e poiché è nata fuori dal matrimonio non è discendente legittima al trono monegasco. Sembra una dea.

Carnagione chiara, capelli biondi, occhi azzurri è uno spettacolo. La somiglianza con la nonna Grace Kelly è davvero incredibile. Molti l’hanno definita l’erede della ex attrice considerata una delle donne più belle del mondo.

Anche a Camille non mancano fascino ed eleganza. Che cosa sappiamo su di lei? Camille purtroppo non potrà mai diventare erede del trono monegasco come i suoi fratelli perché è nata da una relazione extraconiugale ma sembra non importarle questo dettaglio.

La sua vita è incentrata su altro. Definita a palazzo reale ‘la nomade’ è ribelle proprio come la mamma. Appassionata di cinema e teatro ma anche di sport e soprattutto di calcio spesso è protagonista della movida monegasca.

Purtroppo su di lei non si hanno molte altre informazioni. Sappiamo però che ha messo in piedi una fondazione con lo scopo di sensibilizzare i giovani sugli effetti devastanti dell’alcol.