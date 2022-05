Spaghetti al limone, caspita: spendi una cavolata per prepararli | Buonissimi

By

Gli spaghetti al limone hanno tutto il sapore e l’odore della limonaia del Garda, una ricetta a costo bassissimo da ripetere in casa.

Dalle indicazioni dello chef Andrea Leali arriva una ricetta che vede gli spaghettini al limone cotti nel brodo al limone.

Spaghetti al limone

Andrea Leali di Casa Leali a Puegnago sul Garda, spiega come preparare gli spaghetti al limone, con una ricetta tutta tesa a valorizzazione i prodotto locali, come i limoni della limonaia del Garda.

Del suo slancio creativo, questo giovane, premiato come chef emergente nella guida Ristoranti d’Italia 2018, condivide sui social la preparazione di uno squisito piatto di spaghetti al limone.

Da lui prende ispirazione la versione semplificata della ricetta dello chef autodidatta Beppe Guida, che così la prepara da anni nel suo ristorante.

Vediamo cosa occorre e come prepararli.

Ingredienti per 4 persone

240 grammi di spaghettini

50 grammi burro

1 limone intero

35 grammi olio extravergine d’oliva

30 grammi Parmigiano Reggiano stagionato per 24 mesi

Ingredienti per il brodo di limoni

6 l acqua

250 grammi di limoni spremuti

6 foglie si limone

sale q.b.

Ingredienti per l’olio al limone

200 grammi di olio di vinaccioli o di semi

scorza di 2 limoni

Preparazione degli spaghetti al limone

Per cominciare si riempie con acqua fredda una casseruola in cui metteremo alcune foglie di limone lavate e uniamo nell’acqua la scorza del limone usando un pelapatate.

Si possono aggiungere anche le bucce del limone, precedentemente spremuto. Si mette tutto a bollire per circa 35/40 minuti. Una volta filtrato dagli ingredienti solidi, si mette da parte.

Questa preparazione può essere fatta anche il giorno prima e una volta raffreddato si può tenere in frigo.

Quando la pentola arriva a bollore viene abbassata la fiamma, così da rendere l’amaro del brodo meno percepibile. Quindi lasciamo cuocere a fuoco lento infine vanno scartati gli ingredienti e salata l’acqua.

Per la creazione dell’olio al limone, mettiamo le scorze del limone in un frullatore e l’olio di vinacciolo o altro olio di semi, facendo attenzione che non siano presenti sulla buccia le parti bianche dell’agrume.

Quindi frulliamo alla massima potenza ( possiamo usare anche un frullatore ad immersione), e lasciamo riposare per circa 15 minuti ed infine filtriamo con un setaccio.

Aiutandoci con un cucchiaio, schiacciamo nel setaccio i residui di quanto frullato, cosi da estrarre ogni piccola parte della frullatura del limone.

Se a preparazione non viene utilizzata tutta può essere conservata per altre ricette in frigorifero.

Passiamo ora alla cottura degli spaghettini che dovranno essere cotti per la metà del loro tempo, quindi vanno scolati con una parte della loro acqua e messi in una padella a cuocere con il brodo di limoni precedentemente preparato.

Allontaniamola padella dal fornello e facciamo mantecare aggiungendo con l’olio al limone, che darà anche una maggiore profumazione al piatto.

Ora aggiungiamo il burro, una bella spolverata di parmigiano grattugiato fresco. Se la pasta ha una consistenza eccessiva, possiamo aggiungere l’acqua del brodo al limone per dare la cremosità desiderata.

Una volta impiattato possiamo aggiungere una grattugiata di limone fresco.