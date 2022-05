Ida Platano, è la protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne ed è una della dame più belle del programma. Ma l’avete mai vista in costume? E’ stupenda, il suo corpo fa invidia alle 20enni: vediamola.

E’ da anni che vediamo Ida Platano al centro dello studio di Uomini e Donne e ormai il pubblico si è affezionato tantissimo a lei. La dama bresciana, grazie alla visibilità ottenuta nel dating show di Canale 5, è a tutti gli effetti un personaggio pubblico. Anche sui social, i suoi scatti catturano sempre l’attenzione, ma l’avete mai vista in costume? E’ stupenda.

Ida Platano in costume è uno splendore | Che corpo!

Ida Platano, una delle dame più discusse del parterre femminile di Uomini e Donne. Bella, passionale e romantica, impossibile non apprezzarla, infatti, ha conquistato il cuore del pubblico di Canale 5 in pochissimo tempo.

Anche se spesso su di lei piovono critiche pesanti. Non mancano i duri scontri con la bella opinionista bionda, Tina Cipollari. Ida è originaria della Sicilia ma vive a Brescia con suo figlio Samuele.

E’ nota a tutti la sua storia d’amore con l’affascinante Riccardo Guarnieri. Si sono conosciuti proprio all’interno del programma, dopo diversi tira e molla, decisero di uscire insieme dalla trasmissione, ma per loro il lieto fine non è arrivato.

Ida Platano è ancora in cerca dell’amore, proprio come la sua amica del cuore, Gemma Galgani. Recentemente il cavaliere pugliese è tornato in studio e i fan del programma sperano in un ritorno di fiamma.

La bellezza della dama bresciana è sotto gli occhi di tutti, ma l’avete mai vista in costume? Ha un corpo da sogno, l’estate scorsa ha pubblicato sul suo profilo IG, diversi scatti in bikini e gli apprezzamenti non sono mancati: scopriamo di più.

Ida Platano in bikini è un incanto | FOTO

Ida Platano ha 40 anni, giovanissima ma non è più un’adolescente. Dagli scatti che pubblica spesso sul suo seguitissimo profilo Instagram, possiamo notare che lei è sempre in ottima forma. Il suo corpo fa invidia alle 20enni.

Da buona siciliana lei ama il mare e sui social non mancano proprio mai le foto di lei in mezzo alle acque cristalline del suo mare. Ma ad attirare l’attenzione è proprio il suo fisico scultoreo che se lo sognano anche le ragazze più giovani di lei.