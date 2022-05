Federica Sciarelli, ma voi l’avevate capito che stava insieme a lui? È un uomo potentissimo

Avete mai capito con chi aveva una relazione la famosa Federica Sciarelli? Non immaginerete mai che lavora fa lui: ecco tutti i dettagli riguardo la loro storia.

Come ben saprete lei ha alle sue spalle innumerevoli anni di lavoro, è di fatto un noto volto del mondo della televisione italiana. In molti la conoscono principalmente per il suo ruolo in uno dei programmi più seguiti dai telespettatori. Lei infatti conduce ormai da diverso tempo il rinomato programma televisivo Chi l’ha Visto?, grazie al quale ci informa costantemente tutto ciò che accade in Italia, annuncia scomparse e l’evolversi di casi apparentemente irrisolvibili.

Svolgendo un lavoro così tanto delicato, la donna ha sempre preferito mantenere un discreto livello di privacy che le consente di mantenere realmente privata la sua vita lontana dai riflettori. Non è di certo la prima a prendere una scelta così drastica, in molti hanno preferito mantenere alti i livelli di privacy. Essendo a stretto contatto con questo ambiente, tutte le persone coinvolte nella vita dei personaggi famosi vengono messe in discussione tra il gossip ed molto altro.

Proprio per questo motivo di lei non si è mai saputo nulla di riguardo al sua vita privati. A differenza di altri, lei non ha mai fatto trapelare nemmeno i nomi delle persone care o dati sensibili come date di nascita o semplicemente l’età. In molti infatti si chiedono chi ha realmente fatto padre di questa sfera privata, chi lei è stato a fianco per tutti questi anni, ebbene è ora di fare chiarezza.

Ecco con chi stava la famosa conduttrice Federica Sciarelli: tutti i dettagli trapelati

Sono molti i chiacchiericci che la vedono come la protagonista indiscussa, nessuno di questi però può confermare effettivamente un nome ed un coinvolgimento sentimentale di una terza persona. Nonostante questo però vi sono alcuni dettagli che non sono passati affatto inosservati. Uno di questi appunto vede come protagonista un uomo in particolare, ovvero l’unico legato a lei tramite un gossip.

La donna è così legata alla sua privacy che non ha nemmeno rivelato la data di nascita del figlio o semplicemente il cognome, ad oggi infatti non si conosce affatto il nome del padre. L’unico nome trapelato negli anni è proprio quello di John Henry Woodcock. Per chi non lo sapesse lui è un uomo conosciuto dalla maggior parte degli italiani per via di innumerevoli inchieste diventate poi famose. Lui infatti è un magistrato ed un procuratore. Ad oggi però i due sono legati semplicemente da alcune supposizioni fondate su semplici scatti che li hanno ritratti insieme, pubblicati poi sul settimanale Chi.