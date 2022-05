Che fine ha fatto Biondo di Amici? Se prima era bello aspettate a vederlo adesso | FOTO

Vi ricordate del famoso e giovane ragazzo talentuoso Biondo? Ecco che fine ha fatto dopo la sua partecipazione ad Amici: oggi è completamente diverso da allora.

Per chi non lo sapesse lui è un giovane ragazzo che ha iniziato, come tanti, partecipando al rinomato programma televisivo della famigerata Maria De Filippi. Diversi anni fa infatti si presentò ai casting del programma con la speranza di ottenere un buon risultato per poi immergersi nel mondo della musica come cantante professionista. In molti di fatto vedono il talent proprio come un trampolino di lancio per una splendida carriera. Ebbene, in realtà è proprio così, la stessa redazione del programma infatti si impegna per far ottenere le numerose proposte lavorative a tutti i giovani allievi più talentuosi. Gli stessi professori degli allievi, solitamente, garantiscono per i propri preferiti.

Il suo obbiettivo era proprio quello di partecipare al programma per far sì che il suo nome iniziasse a prendere piede nel mondo della musica, così da poter lavorare facendo solo ciò che ama davvero fare: ovvero cantare. Quando partecipò al talent, oltre che impegnarsi nel raggiugere i suoi obbiettivi, il ragazzo trovò persino l’amore fra le mura della casetta.

Si innamorò infatti di una giovane cantante che come lui rincorreva un sogno, stiamo parlando ovviamente di Emma Muscat. I due insieme conquistarono la scena aggiudicandosi l’attenzione e l’affetto del pubblico. Dopo qualche tempo dal termine del programma però, anche se entrambi erano profondamente innamorati l’uno dell’altra, si separarono prendendo così due strade completamente diverse.

Che fine ha fatto il cantante di Amici Biondo? Ecco cosa fa oggi nella vita

Come vi abbiamo già anticipato il giovane allievo decise di prendere parte al programma con la speranza di crearsi una carriera nel mondo del canto, purtroppo però venne eliminato solo ad un passo dalla finale. Questo influì molto sul suo percorso ovviamente, nonostante tutto però le proposte per lui iniziarono comunque ad arrivare. Da allora continua a fare ciò che ama divertendosi ed emozionandosi incredibilmente.

Ebbene si, anche se il suo percorso ha subito delle numerose variazioni lui oggi continua a fare il cantante proprio come sognava fina da piccolino. Diversi sono i brani pubblicati dal termine del programma. Tutto ciò che lo rappresentava caratterialmente e vocalmente non è cambiato, se non semplicemente migliorato, a differenza del suo aspetto fisico.

Nel tempo infatti, ovviamente, è cambiato radicalmente. Anche se i lineamenti del suo volto non sono variati particolarmente lui oggi si presenta come una persona completamente diversa da allora. Ciò che salta prontamente all’occhio ovviamente è lo stile, dal quale si percepisce la crescita. Inoltre oggi porta i capelli molto lunghi ed il colore è abbastanza diverso.