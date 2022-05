Alex Belli, che bastonata dopo il GF Vip: “Ha perso tutto” | Costretto a continuare così

Alex Belli, colpo di scena senza precedenti per l’ex gieffino: “ha perso tutto” e ora è costretto ad andare avanti così. E chi se lo sarebbe mai aspettato? Fan senza parole.

Incredibile batosta per l’ex attore di Centovetrine. Il compagno di Delia Duran, dopo il Grande Fratello Vip, “ha perso tutto”. Ecco che cosa gli è successo.

Alex Belli nell’occhio del ciclone

Alex Belli ormai è sulla bocca di tutti. L’ex attore di Centovetrine che si è fatto conoscere dai telespettatori nel corso degli anni anche per la sua partecipazione a diversi reality show, ha raggiunto l’apice del successo con la sua presenza prepotente nella sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Il game show condotto dal mitico Alfonso Signorini ha spopolato proprio grazie ai teatrini del fotografo peperino che con il triangolo amoroso messo in piedi con la compagna Delia Duran e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soleil Sorge, ha monopolizzato gli ascolti di Mediaset.

Fuori dalla casa però la sua vita è completamente cambiata. Una volta spentesi le luci dei riflettori, Alex si è ritrovato a dover fare i conti con una situazione senza precedenti: l’ex gieffino ha perso tutto ed ora è costretto ad andare avanti così.

Clamorosa batosta per l’ex gieffino

Alex Belli è di nuovo nell’occhio del ciclone ma questa volta non per via della sua relazione sentimentale. Come i fan del Grande Fratello Vip hanno potuto ben vedere in sei mesi di trasmissione, l’ex attore di Centovetrine ha vissuto degli alti e bassi con la compagna Delia Duran.

Fuori dalla casa le cose con lei sembrano essersi sistemate tanto che i due hanno annunciato solo qualche settimana fa l’intenzione di allargare la famiglia e di ricorrere alla fecondazione assistita per mettere al mondo un figlio.

Proprio nel momento in cui hanno deciso di compiere un passo del genere, arriva una batosta clamorosa per l’ex gieffino. Dopo la fine del famoso reality show, Belli ha perso tutto.

Lo scoop clamoroso è stato dato dal ‘gossipparo’ Amedeo Venza il quale ha pubblicato nelle sue Instagram stories una notizia clamorosa: Alex Belli ha perso tantissimi follower, il suo profilo, a quanto pare, era pieno di finti seguitori e a fare un acquisto del genere che va contro le regole della piattaforma Instagram è stato proprio lui in prima persona.

Il colosso delle telecomunicazioni social si è accorto di questo passo falso e ha eliminato dall’account dell’ex gieffino tutti i profili fake. Si tratta di una regola che Instagram segue in maniera molto ferrea: chi compra falsi seguitori non solo può essere bannato ma addirittura l’account può essere definitivamente chiuso.

All’ex attore gli è andata anche di lusso dato che il suo profilo è ancora attivo ma le conseguenze sono arrivate anche per lui. Attualmente l’ex gieffino conta solo 601 mila follower a dispetto degli oltre 850 mila di qualche settimana fa. Che batosta per Belli che ora è costretto ad andare avanti conquistandosi l’affetto dei seguitori e aumentando solo in questo modo il numero dei suoi seguaci.