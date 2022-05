Alberto Castagna, impossibile non ricordare la figlia Carolina: è diventata davvero bellissima

Vi ricordate la figlia del famoso Alberto Castagna? Lei oggi è davvero una bellissima donna, vediamo alcuni scatti che la ritraggono insieme.

Lui ha alle sue spalle innumerevoli anni di carriera ed infatti è conosciuto da tutti grazie ai suoi ruoli importanti nel mondo del giornalismo. Lui infatti fu un grande giornalista, il quale poi debutto perfino nel mondo della televisione. Per chi non lo sapesse la sua carriera iniziò nel lontano 1982 quando iniziò a lavorare per la Rai, gli venne affidato il ruolo di cronista e successivamente come inviato speciale per il TG. Da allora il suo nome ha iniziato ad apparire in innumerevoli programmi.

Con il successo raggiunto iniziò a conoscere svariate personaggi ad oggi tuttora importanti in questo campo. Dopo molti anni inoltre, incontrò perfino quella che allora gli sembrava la donna della sua vita. Con la quale successivamente convolò a nozze. Dal loro amore nacque una figlia, la quale rapì prontamente la scena ed ovviamente il cuore del padre.

Purtroppo il suo matrimonio però non durò molto, anzi dopo solo un anno i due si separarono per via di un tradimento. Oggi quella bimba è diventata una donna, bellissima ed estremamente talentuosa proprio come i genitori. Vediamo quindi nel dettaglio come è diventata oggi e cosa fa nella sua vita privata e professionale.

Avete mai visto la figlia di Alberto Castagna? Lei oggi è bellissima: tutti i dettagli sulla sua vita

Come vi abbiamo già anticipato lei nacque dall’amore che il padre e la madre nutrivano l’uno dell’altro. In pochi però conoscono realmente la sua storia, cerchiamo quindi di fare chiarezza. Come già detto, con il passare degli anni l’uomo perse completamente la testa per una donna che di mestiere faceva la dermatologa. Stiamo parlando ovviamente di Maria Concetta Romano, con la quale convolò a nozze nel lontano 1994 dopo anni di relazione. I due ebbero una figlia di nome Carolina, nata ben due anni prima del loro matrimonio.

Quest’ultima purtroppo ha vissuto un’infanzia molto particolare dal momento che dopo solo un anno dal fatidico si dei genitori questi ultimi decisero di separarsi per via del tradimento dello stesso conduttore Castagna. Il quale intraprese una relazione extraconiugale con la famosa collega Francesca Rettondini. Successivamente i due si avvicinarono nuovamente per via della terribile malattia che lo colpì anche se successivamente intraprese una nuova storia con Francesca.

La figlia Carolina rimase per molti anni lontana dai riflettori che illuminavano il padre e tutt’oggi ha deciso di intraprendere una carriera del tutto diversa da quella del padre. Lei infatti ha continuato gli studi e si è laureata in medicina. Oggi lei è una biografa spettacolare e vive tuttora a Roma.