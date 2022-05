Torta alle pesche, incredibile che esca così buona senza farina | Vedrai che delizia

Una torta alle pesche facile facile, che non prevede l’uso della farina, per un dolce cremoso da fare in pochissimo tempo, da leccarsi i baffi!

Non si può resistere ad una torta alle pesche così, morbida dolce e golosa, ne vorranno tutti più di una fetta.

Con l’arrivo di maggio la frutta più appetitosa abbonda sui banchi dei mercati. Siamo circondati da nespole, fragole, ciliegie e pesche. Impossibile non resistere alla tentazione di fare dolci, che con questi ingredienti sono ancora più salutari.

Un peccato di gola privo di sensi di colpa è preparare una deliziosa torta di pesche senza farina, ideale sia per la colazione che per la merenda, sempre ammesso che ne resti una fetta!

Vediamo insieme cosa occorre per preparare questa delizia e come fare.

La composizione della torta di pesche prevede che tutti gli alimenti non siano freddi, motivo per il quale vanno estratti dal frigorifero almeno una mezz’ora prima di impiegarli.

Premesso questo, iniziamo la lavorazione prendendo una capiente ciotola nella quale verseremo, lo yogurt e lo zucchero che amalgamiamo per bene.

Quindi continuiamo aggiungendo le uova e utilizzando un frullino, lavoriamo gli ingredienti, affinché siano amalgamati completamente.

Uniamo a questo punto: l’amido di mais e il lievito setacciati insieme e l’estratto di vaniglia, continuando a lavorare con le fruste.

Prendiamo ora le pesche e dopo averle lavate e sciugate, le tagliamo in piccoli pezzi, per unirle alla fine alla ciotola contenente l’impasto e, aiutandoci con una paletta morbida mescoliamo dall’alto verso il basso.

Una volta amalgamati bene gli ingredienti versiamo il tutto in uno stampo da circa 24 cm di diametro e mettiamo in forno statico

a 180° per circa 45 minuti.

Per controllare che la torta sia cotta bene anche all’interno, possiamo fare la prova stecchino, se dopo 45/50 minuti verrà fuori asciutto la torta è pronta.

Al termine della cottura possiamo sfornala e metterla a raffreddare prima di capovolgerla, per porla su un piatto. Infine spolveriamo con dello zucchero a velo, e serviamo agli ospiti.

Per essere certi che non si rompa nel tagliare le fette, considerata la sua morbidezza, possiamo tenerla in frigorifero per circa 20/30 minuti per renderla più compatta