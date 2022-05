Tomaso Trussardi accompagnato da una bellissima bionda, molto meglio della Hunziker!

Ecco chi è la donna al fianco di Tomaso Trussardi in questa foto incredibile che sta facendo il giro del web. No, non è Michelle Hunziker.

Sappiamo ormai tutti che la favola tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker è finita. I due hanno cambiato vita.

Di recente, Tomaso è stato visto in compagnia di un’altra donna. E’ bellissima e non somiglia per nulla a Michelle, anche se è bionda come lei. Ecco la foto che li mostra insieme!

La rottura tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker

L’amore tra Michelle e Tomaso è stato una sorpresa sin dal primo momento. Il pubblico non sapeva neppure che i due si conoscessero quando hanno annunciato il fidanzamento.

La coppia è stata unita dal 2011 al 2022. Il 10 ottobre del 2013 è nata la loro prima figlia, mentre l’8 marzo 2015 è nata la loro seconda.

Il 10 ottobre 2014, i due si sono sposati al Palazzo della Ragione di Bergamo.

Peccato, però, che l’amore tra i due sia durato solo 11 anni, visto che qualche mese fa la coppia ha annunciato la separazione.

Da quel momento, Michelle si è riappacificata in diretta tv con Eros Ramazzotti, a cui ha anche dato un bacio sulle labbra, mentre Tomaso è stato avvistato con altre donne.

Di recente, Trussardi è stato visto in compagnia di una bellissima ragazza, bionda come Michelle ma per nulla somigliante alla conduttrice svizzera. Continuate a leggere per vedere di chi si tratta.

Tomaso accompagnato da una bellissima donna

Da qualche tempo sta circolando una foto incredibile che mostra Tomaso Trussardi in compagnia di una bellissima donna diversa da Michelle Hunziker.

Ecco la foto in questione che immortala questa bellezza da togliere il fiato:

L’avete riconosciuta? Stiamo parlando di Gaia Trussardi, sorella di Tomaso, nata nel 1980 da Nicola e da Maria Luisa.

In base alle indiscrezioni circolanti sul web, Gaia sarebbe una persona molto riservata e una gran lavoratrice, che da quando aveva 24 anni si è occupata di gestire le collezioni pronti presso la casa di moda Ufficio Stile di Milano.

A livello sentimentale, la donna sarebbe impegnata con Adriano Giannini, dopo la rottura con l’imprenditore Ricardo Rosen, conosciuto a Londra. I due si erano sposati nel 2006, per poi divorziare nel 2016.

Ora Gaia è davvero felice ed ha anche abbandonato il suo lavoro in famiglia per dedicarsi alla sua vera passione, la musica.