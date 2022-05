Squisita non è vero? Con 3 ingredienti esce fuori questo spettacolo di torta | È troppo buona

By

Dalla ricetta della Youtuber giapponese Ochikeron, uno spettacolo di torta per cui occorrono soli tre ingredienti, una cheesecake che ha riscosso un grande successo in rete.

Ochikeron, una YouTuber di Tokyo, ha trasformato la sua cucina in uno studio di registrazione, la giovane infatti si presta a mostrare delle ricette facili e veloci da preparare per gli spettatori.

Uno spettacolo di torta con solo 3 ingredienti

La giovane Ochikeron non è nuova alle torte che prevedono l’uso di pochissimi ingredienti. In passato infatti ne ha mandato in rete una che prevedeva l’uso di soli 2 ingredienti ed era al cioccolato.

Quella che segue è davvero uno spettacolo di torta, in più è semplicissima da fare, in brevissimo tempo il suo video è diventato virale! Tutti vogliono provare, e come da loro torto?!

Vediamo allora di quali ingredienti si tratta e come fare.

Ingredienti

tre uova

120 gr di formaggio spalmabile

120 gr di cioccolato bianco

Preparazione per uno spettacolo di torta

Iniziamo il nostro spettacolo di torta partendo dalle uova, che dovranno essere a temperatura ambiente. Quindi prendiamo due ciotole e rompiamole uova separando i tuorli dagli albumi, che andremo a mettere in frigorifero coperta con della pellicola per alimenti per farli raffreddare.

Nel frattempo accendiamo il forno e lo pre-riscaldiamo per portarlo a 170°, al suo interno mettiamo una pirofila nella quale ci sono due dita d’acqua per circa 5/6 minuti. Allo stesso tempo si mette a sciogliere il cioccolato bianco a bagnomaria, mescolando fino a che non avremo ottenuto una crema liscia ed omogenea.

Prendiamo la ciotola precedentemente messa in frigo con gli albumi e, utilizzando delle fruste elettriche incominciamo a montate gli albumi a neve, fino a che non avremo ottenuto una consistenza molto soda, del tutto fermissima.

Ora siamo pronti ad unire al cioccolato, gli albumi montati a neve, uniamo il formaggio spalmabile che abbiamo scelto e infine i tre tuorli d’uovo. Aiutandoci con una spatola morbida iniziamo a amalgamare bene gli ingredienti, alla fine incorporiamo per gradi, un po’ alla volta gli albumi montati a neve.

Ogni volta che ne inseriamo una parte, con la spatola incorporiamo, fino a unirla del tutto. Tagliamo a misura della tortiera di circa 16/18 cm, della carta da forno sia il fondo prendendo la misura del cerchio, che la circonferenza che dovrà essere abbastanza alto.

Deve superare l’altezza del bordo dello stampo per consentire alla torta di crescere senza problemi. A questo punto entrambe le forme di carta da forno andranno unte con del burro o olio a scelta.

Cheesecake cottura

Una volta assemblati nello stampo passiamo a versare il contenuto della ciotola dove abbiamo amalgamato tutti gli ingredienti. Facciamo livellare battendo un pop la tortiera sul piano di cottura e mettiamo in forno a 170° gradi C.

Lo stampo andrà posizionato nella leccarda nella quale verseremo un po’ di acqua calda e che posizioneremo nella parte bassa del forno.

Questo spettacolo di torta dovrà essere cotta con delle differenti temperature. Infatti i primi 15 minuti saranno a 170° gradi i seguenti 15 minuti saranno con il forno posizionato a 160° C.

Una volta che vedremo la superficie della torta ben dorata spegneremo il forno e, lasceremo la torta a riposare nel forno chiuso per altri 15 minuti.

Alla fine va posizionato lo stampo su di una grata a raffreddare, una volta tolta dallo stampo a piacere potremo cospargere dello zucchero a velo.