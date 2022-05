“È tornato con lei”, e ci credo: l’avete vista l’ex di Bortuzzo? Chiunque la vorrebbe accanto | FOTO

L’ex gieffino torna assieme alla sua storica ex dopo l’allontanamento dalla vippona, nonché sua ex fidanzata, Lulù Selassié. Ecco tutti i dettagli a riguardo: chi è lei e come si sono conosciuti.

In questi ultimi giorni si è parlato spesso della storia d’amore della famosa coppia formata dai due giovani ex vipponi. I due si sono conosciuti sotto gli occhi di tutti in situazioni del tutto particolare. Inizialmente infatti il loro carattere non ha permesso loro di avvicinarsi. Con il passare del tempo però, confinati all’interno della casa più spiata di tutta l’Italia, i due hanno trovato l’equilibrio perfetto per poter proseguire insieme il loro percorso. Molte sono le critiche ottenute per via del loro comportamento, in numerosi infatti hanno sempre sospettato che tra i due non vi era alcun sentimento. Girava voce appunto che il loro legame sia stato creato al solo scopo lavorativo, voci di corridoio ripresentate dopo la loro rottura.

Inoltre, pare che siano stati spinti dagli stessi autori del rinomato programma condotto dal famigerato Alfonso Signorini, semplicemente per ottenere un numero di share molto più alto. Altri chiacchiericci invece vedono come principale protagonista proprio il padre del giovane ragazzo, campione sportivo, Franco Bortuzzo.

D’altronde lui stesso in svariate occasioni ha confessato di non provare una particolare simpatia nei confronti della giovane Principessa dell’Etiopia. Attualmente non si conosce però la realtà dei fatti, l’unica cosa certa però è l’avvicinamento di Manuel alla sua storica ex. Vediamo insieme di chi si tratta e come i due si sono conosciuti.

Dopo la rottura con Lulù, Manuel Bortuzzo si consola fra le braccia dell’ex: di chi stiamo parlando

Come vi abbiamo già anticipato vi sono innumerevoli versioni riguardo la rottura della coppia più acclamata del GF Vip. Ad attirare nuovamente l’attenzione su entrambi però è proprio l’ex gieffino. Vi ricordiamo che è stato proprio lui a comunicare pubblicamente, tramite perfino un comunicato Ansa, la separazione da Lulù. Bisogna però ammettere che quest’ultima non ha di certo sprecato tempo, subito dopo appunto lei stessa ha poi spiegato quanto possibile ai fan.

Nelle ultime ore però come vi dicevamo, l’ex gieffino si è nuovamente avvicinato alla sua storica ex, la quale lo ha accompagnato in diverse situazioni della sua vita. Stiamo parlando ovviamente di Federica Pizzi. Lei non è di certo un volto sconosciuto al pubblico, l’abbiamo vista apparire infatti direttamente nello studio del Grande Fratello Vip. Affiancata dal conduttore Alfonso, in quell’occasione ha espresso i suoi più sinceri pensieri nei confronti dell’ex davanti a tutta l’Italia.

Lo stesso Manuel, sconvolto dal turbine di emozioni, si è commosso nel sentire le sue parole. Ad oggi però, dopo molti mesi passati l’uno lontano dall’altra, i due sembrano essersi ritrovati. I due si sono conosciuti per caso, precisamente per il dentista del ragazzo, ovvero il compagno della madre di Federica. Attualmente i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione, non ci resta quindi che attendere per capire effettivamente come andrà a finire fra i due.