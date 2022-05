“È ancora ad Amici”, il pubblico sgama tutto: mai successo prima | Maria l’ha fatto restare

By

Amici, colpo di scena: Maria De Filippi sorprende tutti. Il pubblico sgama le intenzioni della conduttrice, non è mai successa una cosa del genere prima d’ora. Proprio l’amatissimo volto del noto talent mariano è ancora nella scuola.

I telespettatori sono rimasti a bocca aperta di vedere ancora nella scuola il famoso volto della trasmissione mariana. La moglie di Maurizio Costanzo l’ha fatto restare, colpo di scena senza precedenti nell’accademia di Canale 5.

Maria De Filippi sconvolge il pubblico

Maria De Filippi affettuosamente soprannominata dal suo esercito di fan, Queen Mary, è davvero la regina della televisione italiana. Da anni al timone di trasmissioni di grande successo come Uomini e Donne e per l’appunto Amici, non sbaglia mai un colpo, i suoi tantissimi seguitori la amano alla follia e seguono con entusiasmo le trasmissioni che a lei sono affidate.

Il famoso talent di Canale 5 è proprio una di queste. Ormai siamo al giro di boa, questo sabato si terrà la semifinale e tra meno di 15 giorni scopriremo chi sarà il vincitore dell’edizione 2022.

Ogni anno l’accademia di Maria De Filippi sforna talenti e anche quest’anno tanti cantanti e ballerini, usciti dalla scuola, stanno già spopolando nel mondo della musica e del ballo. A proposito di allievi, avete visto che cosa è successo? Un colpo di scena senza precedenti ad Amici: Maria ha deciso di far restare ancora lui nell’accademia.

Colpo di scena ad Amici, proprio lui ancora nella scuola

Maria De Filippi sa sempre come sorprendere i suoi tantissimi seguitori e ancora una volta è stato in grado di lasciare tutti a bocca aperta. Avete visto che cosa è successo? Nunzio Stancampiano, nonostante sia stato eliminato da Amici è ancora nella scuola.

Ma che cosa sta succedendo? Nelle scorse ore i fan della trasmissione hanno potuto notare, assistendo al daytime in onda su Canale 5 nella fascia pomeridiana, che il ballerino di Raimondo Todaro che è stato l’eliminato nell’ultima puntata del serale del famoso talent show di Canale 5, è ancora nella scuola.

Non è mai successa una cosa del genere prima d’ora. I fan ballerino di latino sono andati in delirio e sui social è scoppiato il caos. L’esercito di Maria De Filippi è al settimo cielo e proprio in rete sono iniziate a girare diverse teorie e ipotesi.

Nunzio, che si può considerare senza dubbio il pupillo di Maria De Filippi nonché l’allievo più solare, ironico e divertente di questa edizione, secondo molti ‘conviene’ alla trasmissione per fare audience e pertanto la produzione avrebbe deciso di mandare in onda, nel daytime, scene in cui lui è ancora presente.

Altri sostengono invece che la ragione sia, ironicamente, perché Amici non può fare a meno di Nunzio: le sue perle divertenti, la sua ironia e i suoi battibecchi simpatici con Maria De Filippi hanno sempre fatto sorridere.

Insomma, nessuno accetta l’eliminazione di Nunzio e dunque, come se fosse quasi un regalo che la produzione vuole fare ai tantissimi seguitori della trasmissione, ecco che lo ritroviamo ancora nel daytime. Questo è davvero un colpo di scena senza precedenti!