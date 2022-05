Charlene di Monaco distrutta, Alberto inchiodato con un’altra in Italia: lei è famosissima | FOTO

Charlene di Monaco, brutte notizie per la principessa. La sovrana di nuovo devastata dal dolore: il suo consorte, Alberto II, inchiodato con un’altra donna in Italia. Lei è famosissima, la conosciamo tutti.

Basta clamorosa per Charlene di Monaco. La principessa triste torna nuovamente nell’occhio del ciclone: il sovrano monegasco beccato in compagnia di un’altra donna in Italia. Ecco chi è lei.

Occhi puntati su Charlene di Monaco

È passato poco più di un mese da quando la principessa monegasca ha fatto definitivamente ritorno nel Principato. Dopo un anno molto complicato trascorso tra ospedali e cliniche di riabilitazione, finalmente la dolce consorte di Alberto II ha potuto riabbracciare i suoi figli e tornare in pianta stabile nel Principato che ha sentito tanto la sua mancanza.

A quanto pare lei però ha posto sempre più le distanze non con i suoi sudditi ma con la famiglia Grimaldi nei confronti della quale ha alzato un vero e proprio muro di distacco e di freddezza.

Sembra infatti che la principessa non voglia tornare ai suoi doveri di corte e per questa ragione si è presa ancora un po’ di tempo per sé stessa e per godersi i suoi figli Jacques e Gabriella che sono stati lontano da lei per tanti mesi.

Proprio mentre la sua salute migliora giorno dopo giorno e tutto fa pensare che la principessa può finalmente tornare a sorridere, ecco che un’altra batosta la colpisce: suo marito beccato in Italia in compagnia di un’altra donna, lei è famosissima.

Chi è la donna famosa con cui è stato beccato il sovrano monegasco

Non finiscono i drammi per Charlene di Monaco. La bella sovrana deve fare ora i conti con suo marito che le ha provocato un grandissimo dolore: il sovrano monegasco beccato in Italia in compagnia di un’altra donna. Lei la conosciamo tutti, è Nicole Coste.

Nicole Coste è l’ex compagna di Alberto Grimaldi nonché mamma di suo figlio Alexandre. Alberto e Nicole hanno avuto una fugace relazione che si è conclusa con la gravidanza inattesa di lei.

Il sovrano monegasco ha riconosciuto il figlio nato dalla loro notte d’amore passionale e oggi Alexandre, proprio come gli altri figli illegittimi di Alberto, ha un ruolo importante nella sua vita e anche nella famiglia Grimaldi.

Charlene non ha mai potuto sopportare le numerose infedeltà del marito né tantomeno ha mai tollerato Nicole la cui presenza al Palazzo dei Principi è stata piuttosto pressante. Anche nel periodo in cui la principessa è stata ricoverata prima in Sudafrica e poi in Svizzera, Alberto II è stato beccato più volte in compagnia di Nicole Coste che ha preso parte anche ad eventi pubblici ufficiali di Monaco.

Ora un’altra batosta per lei: il sovrano monegasco e l’ex compagna avvistati insieme in Italia. Per quale ragione è avvenuto questo incontro? C’è stato forse un ritorno di fiamma che entrambi vogliono tenere nascosto? Charlene è distrutta, il suo matrimonio è sempre più in bilico.