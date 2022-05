“Un tuffo al cuore”, ‘torna’ nella scuola di Amici solo per lui: che cuore d’oro Maria | VIDEO

L’edizione di quest’anno di Amici sta per terminare ma, qualche ora fa, c’è stato un colpo di scena. Vediamo di cosa si tratta.

Maria ha fatto una “sorpresa” a Luigi nella casetta di Amici, che non sapeva se essere contento o meno.

Amici 21: è nato un amore?

Il talent show di Maria De Filippi Amici 21 sta per arrivare agli sgoccioli. Quando il talent volgerà al termine, verrà decretato il vincitore che potrà iniziare la sua carriera. Luigi e Carola hanno iniziato il percorso ad Amici insieme a settembre e hanno sempre scherzato, sono sempre stati molto vicini. Carola, però, ha sempre avuto un sentimento più forte nei confronti di Luigi che, in quel momento, non si sentiva di ricambiare la ragazza.

Carola, perciò, decise che, visto che per lei era molto importante l’appoggio di Luigi, con lui ci parlava e si confidava, di mantenere lo stesso l’amicizia con lui anche se per lei stava diventando amore.

Luigi è uno dei cantanti più favoriti tra gli allievi rimasti in gara ad Amici. Carola, invece, è la ballerina uscita prima di Pasqua, circa due settimane fa.

La sorpresa di Maria a Luigi

Ospite di Verissimo, la ragazza ha detto di non aver ma provato un sentimento così forte per qualcuno come quello che ha provato per Luigi. Lo spezzone dell’intervista è stato fatto vedere a Luigi. Quest’ultimo ha affermato che Carola sembrava molto dolce ma anche molto più matura rispetto a quando era in casetta. Probabilmente, secondo il ragazzo, Carola stava vivendo il sentimento per lui in modo più maturo e consapevole.

Maria De Filippi, in collegamento con la casetta, ha detto che Carola era in palestra. Non appena ha pronunciato queste parole, Luigi è sbiancato. La sua espressione può essere interpretata come se il ragazzo fosse desideroso di vederla oppure un po’ ansioso. Soltanto dopo capirà che la ragazza non è in palestra ad Amici ma a casa sua.

Tanto che Maria De Filippi ci ha tenuto a dire al ragazzo visibilmente emozionato e quasi in paranoia:

“Ammazza che tuffo al cuore eh Luigi”!

Successivamente, Luigi è stato messo in comunicazione telefonica con Carola. I due hanno fatto una chiacchierata e non sono mancati i ti voglio bene. Nonostante questo, Luigi resta della sua posizione dato che non è innamorato di lei.