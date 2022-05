Monaco piange la sua scomparsa, catastrofe per Carolina di Monaco: era tutto per lei

By

Terribile lutto per Carolina di Monaco. La principessa piange la sua scomparsa, la donna in questione era tutto per lei. La sua sofferenza commuove i sudditi del Principato.

La sorella di Alberto II deve fare i conti con un terribile lutto, proprio lei è scomparsa, se n’è andata via per sempre. Anche Monaco piange per la sua dipartita.

Terribile lutto per Carolina di Monaco

Non si arrestano i drammi per la famiglia Grimaldi e ad essere protagonista di un triste episodio, davvero molto doloroso, è la sorella di Alberto II, la principessa Carolina di Monaco.

La reale sta attraversando un periodo molto turbolento per quanto riguarda la sua vita privata ma non solo. Da quando Charlene, la moglie del fratello nonché sua cognata, ha deciso di ridurre drasticamente i suoi impegni reali e istituzionali, buona parte del carico di lavoro della Wittstock è ricaduto sulle spalle di Carolina, presenza fondamentale per il Principato ma anche pilastro principale della famiglia Grimaldi.

Incombenze e impegni la stanno dunque sovrastando per non parlare poi della sua vita privata. La principessa deve affrontare i continui colpi di testa della figlia Charlotte che è sempre più intenzionata a voler porre fine al suo matrimonio con Dimitri Rassam.

Carolina adora il genero ma soprattutto sua mamma, Carole Bouquet, che è una delle sue più care amiche. Insomma, la principessa non sta vivendo un periodo propriamente sereno ma ora arriva per lei una ulteriore batosta: è scomparsa una persona fondamentale nella sua vita, Carolina è distrutta.

Monaco piange la sua scomparsa

Carolina di Monaco in lutto e insieme a lei anche i sudditi del Principato: è scomparsa Régine, famosa attrice e cantante francese nonché una delle amiche più care e intime della principessa di Monaco.

Nota come ‘la regina della notte’ è deceduta alla veneranda età di 92 anni. A dare il triste annuncio la nipote Daphné Rotcajg. La famosa cantante, imprenditrice e attrice, proprietaria di 11 locali notturni e cabaret è stata da sempre considerata la diva delle serate parigine.

Carolina di Monaco e Alain Delon, da sempre molto intimi tanto che si sospetta che tra i due possa esserci anche del tenero, si sono incontrati per l’ultima volta qualche tempo fa proprio al club di Régine, a pochi passi dai Champs-Élysées.

La famosa attrice e cantante francese e Carolina di Monaco erano legate da un profondo rapporto di amicizia. L’artista che è venuta a mancare inaspettatamente, è stata spesso ospite di Carolina alla corte dei Grimaldi. La sua scomparsa è un dramma per la principessa che ha perso una amica importante.