Isola dei Famosi, sganciata la bomba: “È un uomo” | Smascherata la naufraga di Ilary

By

Isola dei Famosi, una bomba clamorosa potrebbe sconvolgere gli equilibri dei naufraghi in Honduras: proprio lei “in realtà è un uomo” ma nessuno si è mai accorto di nulla. Ecco cosa sta accadendo nel famoso reality di sopravvivenza.

Una notizia senza precedenti lascia tutti a bocca aperta. L’Isola dei Famosi diventa teatro di uno scoop clamoroso: “lei in realtà è un uomo”. I dettagli.

Isola dei Famosi, scoop clamoroso sconvolge tutti

L’Isola dei Famosi 2022 continua a sorprendere e a riservare colpi di scena senza precedenti. Ilary Blasi, al timone del reality di sopravvivenza che tanto piace al pubblico, si sta mostrando in una veste ironica e divertente che la rende molto apprezzata agli occhi dei telespettatori.

Anche Vladimir Luxuria e Nicola Savino, con il loro carattere peperino e talvolta sfacciato, tengono compagnia al pubblico che attende con trepidazione i due appuntamenti settimanali per scoprire come si sono evolute le vicende in Honduras degli amatissimi naufraghi.

A proposito dei naufraghi, sui social circola da qualche ora una notizia che ha lasciato tutti senza parole: “proprio lei in realtà è un uomo”. Il pubblico è scioccato, nessuno si è mai accorto di nulla.

Chi è il naufrago messo con le spalle al muro

Sganciata una bomba clamorosa sull’Isola dei Famosi: “in realtà lei è un lui”. Sapete di chi stiamo parlando? Circolano delle voci sorprendenti su un naufrago del reality. Protagonista di un gossip inaspettato è Beatriz Marino, l’ex fidanzata di Roger Balduino.

Come i telespettatori hanno potuto notare nel corso dell’ultima diretta, la Marino è sbarcata in Honduras per avere un confronto face to face prima con Estefania e poi con Roger.

Per qualche giorno, la bella modella brasiliana si tratterrà sull’isola e avrà modo di confrontarsi con il suo ex che si è dichiarato, seppur non più follemente innamorato, ancora interessato a lei. Ne vedremo sicuramente delle belle.

Ebbene, proprio Beatriz Marino è protagonista di una indiscrezione bomba che se dovesse essere confermata sconvolgerebbe gli equilibri di tutti, soprattutto di Roger Balduino. Sui social si mormora che la modella brasiliana nasconda un segreto piuttosto curioso: Beatriz Marino non sarebbe una donna ma un transessuale.

Si tratta solo di indiscrezioni e rumors che per il momento non sono stati confermati ma nemmeno smentiti. Che cosa sappiamo noi di Beatriz Marino? La ex fidanzata di Roger Balduino è una modella brasiliana, originaria di San Paolo.

Da anni vive in Italia e lavora nel campo della moda e sui social come influencer. Questa voce della sua presunta transessualità ha iniziato a circolare sui social qualche ora fa e sarà arrivata anche alle orecchie della Blasi e della redazione dell’Isola dei Famosi.

I fan sono sicuri che nella prossima puntata del famoso reality show, la conduttrice o forse proprio Vladimir Luxuria, solleveranno anche questa questione.