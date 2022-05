Guendalina Tavassi è bella ma vogliamo parlare della mamma? Sembra una 20enne | FOTO

Ecco la splendida madre di Guendalina Tavassi. Nessuno si aspettava fosse così, sembrano due gocce d’acqua. Guardate le foto.

La naufraga Guendalina Tavassi è sempre al centro dell’attenzione mediatica per via del suo temperamento a L’Isola dei famosi e per le dinamiche che è riuscita a costruire all’interno del gioco.

Questa volta, però, i riflettori sono tutti puntati sulla madre, che nessuno si aspettava fosse così bella. Ecco di seguito le foto che lo provano, sembra una ventenne!

Chi è la madre di Guendalina Tavassi

La madre di Guendalina si chiama Emanuela Fuin e ha l’aspetto di una giovane, altro che di una nonna! Eppure è questo il ruolo che ricopre per Gaia, Chloe e Salvatore, i tre figli della Tavassi.

La donna è nata Palermo l’8 agosto del 1966 e quindi ora ha 55 anni. Effettivamente, avendo avuto Guendalina a soli 20 anni, la donna è molto giovane per essere una nonna.

Tra l’altro, Emanuela ha un passato nel mondo dello spettacolo. La donna, infatti, è stata una delle ragazze Coccodè di Indietro tutta, la trasmissione di Renzo Arbore.

Tra le altre esperienze collezionate, troviamo programmi come L’Araba Fenice e Fantastico 10, fiction come Commesse e film come Palla al centro, Un tassinaro a New York, Belli Freschi e La più bella del reame.

L’avreste mai detto? Effettivamente è bellissima e non poteva che non venire scelta per le sue grazie. Continuate e leggere per vedere le foto pubblicate online che la ritraggono.

Ecco la bellissima Emanuela Fuin

Guendalina Tavassi non ha mostrato spesso la madre Emanuela Fuin sui social. Poco prima di entrare a L’Isola dei Famosi, però, la naufraga ha pubblicato alcune storie in sua compagnia.

Un giorno, infatti, mentre camminava per strada, ha incrociato casualmente la madre, che aveva su un outfit davvero giovanile.

Ecco di seguito lo screen della storia pubblicata da Guendalina su Instagram:

Guendalina non ha potuto fare a meno di approfittare dell’incontro per trascorrere alcune ore con la madre, così l’ha invitata a casa. E’ stato lì che la Tavassi ha seguito con la serie di scatti.

In uno di questi il commento della Tavassi è stato d’obbligo:

“Nonna?”

L’emoticon correlata evidenzia come la donna non sembri affatto una nonna sia per l’età che ha che per quella ancor più giovane che dimostra.

E voi che ne pensate? Non trovate che la madre di Guendalina sia davvero giovanile?