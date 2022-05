Giucas Casella di nuovo da Urtis, questa volta quanto ha speso? Da mettersi le mani nei capelli

Giucas Casella ci ricasca per l’ennesima volta e cede di nuovo al ritocchino. Questa volta sapete quanto ha speso da Giacomo Urtis? Non ci credereste mai, da mettersi le mani nei capelli.

I due ex gieffini si sono rincontrati e Giucas Casella ha deciso di affidarsi nuovamente alle mani abili di Giacomo Urtis. Sapete quanto ha speso questa volta? Cifre impensabili.

Nuovi ritocchini per Giucas Casella

Giucas Casella non ha bisogno di presentazioni. L’illusionista più famoso della televisione italiana è ritornato a godere di grande successo dopo la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Il reality condotto da Alfonso Signorini che ha fortemente voluto il siciliano nella sua trasmissione, ha restituito a Casella la popolarità di un tempo che per un po’ era andata persa.

Sebbene non abbia alzato lui la coppa dei campioni è stato considerato ugualmente dal popolo del web come il vincitore morale del reality di Cinecittà. Sempre ironico, spiritoso e divertente, ha rallegrato gli animi dei coinquilini ma anche dei telespettatori.

L’illusionista non ha mai nascosto di aver fatto ricorso più volte alla chirurgia estetica per migliorare il suo aspetto fisico. Ad aver messo le mani su di lui è il famoso chirurgo dei vip, Giacomo Urtis.

Dopo alcuni ritocchini realizzati solo qualche mese fa, l’illusionista c’è cascato di nuovo. Ecco che cosa ha ritoccato questa volta e quanto ha speso.

Quanto ha speso l’illusionista da Giacomo Urtis

Ebbene sì, Giucas Casella lo ha fatto per l’ennesima volta. L’illusionista più famoso della televisione italiana si è recato nuovamente dal suo amico Giacomo Urtis per sottoporsi a un nuovo ritocchino estetico.

Solo qualche mese fa, Casella aveva deciso di optare per un trapianto di capelli che proprio Giacomo Urtis esegue in una delle cliniche in cui lavora. Il prezzo per un intervento del genere? Ben 10.000 euro.

L’ultimo intervento estetico dell’ex gieffino risale solo a qualche ora fa. Attraverso il suo profilo Instagram, il chirurgo dei vip Giacomo Urtis, ha pubblicato tre fotografie nelle quali si vede in compagnia proprio di Casella.

In un primo scatto Giacomo è ripreso mentre con una punturina tra le mani sta per intervenire sul viso dell’ex gieffino. Nel secondo scatto l’operazione estetica è già avvenuta e Giucas ha dei blocchetti di ghiaccio sul viso appena ritoccato. Nella terza immagine invece l’ex gieffino si mostra a viso scoperto dopo l’intervento: la sua pelle è tiratissima.

Che cosa ha fatto su di lui Giacomo Urtis? Il chirurgo ha rimpolpato il viso dell’illusionista attraverso delle punturine di acido ialuronico e vitamine, i cosiddetti biorivitalizzanti che servono a restituire tonicità ed elasticità alla pelle.

Si tratta di una piccola operazione ambulatoriale che dura all’incirca 15 minuti. Quanto costa fare un ritocchino del genere? Chi decide di sottoporsi alla biorivitalizzazione deve sapere che ogni seduta può costare fino a 300 euro.

Considerando che in un anno possono volerci anche tre/cinque sedute, possiamo dire che Giucas Casella per avere un viso più giovane solo per un breve periodo, spende decisamente una cifra considerevole, sborsando presuntivamente, anche più di 1500 euro all’anno per un effetto temporaneo!