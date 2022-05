Colpo di scena a Buckingham: “Ha una gemella segreta” | Salta fuori dopo tutto questo tempo

Colpo di scena a Buckingham Palace: “ha una gemella segreta”. Spunta fuori tutta la verità dopo tanti anni. Ecco che cosa sta succedendo nella Royal Family. Assurdo.

Incredibile sorpresa per i componenti della Royal Family, un colpo di scena sconvolge la famiglia reale inglese: “ha una gemella segreta”, viene fuori la verità dopo tutto questo tempo.

Scoop clamoroso da Buckingham Palace

Tra i reali più chiacchierati e discussi di sempre, i membri della Royal Family inglese continuano ancora ad essere al centro dell’attenzione. Buckingham Palace è sempre il teatro di scoop clamorosi e sorprendenti.

La Regina Elisabetta, lo possiamo dire con certezza, è circondata da un entourage familiare che non smette mai di far parlare di sé. Fino ad ora protagonisti indiscussi di riviste nazionali e internazionali sono stati i duchi del Sussex, Harry e Meghan che tanto hanno fatto contenti la Regina con la loro visita a sorpresa qualche settimana fa.

Ora arriva un’altra notizia che sconvolge il Regno Unito: c’è una “gemella segreta” che spunta fuori solo ora, nessuno era a conoscenza di questa notizia. Che cosa sta succedendo nella Royal Family inglese? Cerchiamo di scoprirlo.

“Ha una gemella segreta”, sorpresa per la Royal Family

Ebbene sì, proprio lei ha una gemella segreta: si tratta di Kate Middleton. La moglie del principe William ha una ‘gemella’ di cui nessuno era a conoscenza. Il suo nome è Brittany Dixon.

Il nome di questa donna risulterà sconosciuto ai più: lei non è legata infatti alla duchessa di Cambridge da alcun legame di sangue ma, se è vero che al mondo esistono sette sosia, sicuramente Brittany Dixon è quella che incarna perfettamente questa definizione: è assolutamente identica alla dolce e meravigliosa Kate Middleton.

Brittany Dixon, proprio come la moglie del principe William, è un’appassionata di arte. Si tratta di una donna australiana, disegnatrice e pittrice davvero talentuosa. La sua somiglianza con la duchessa di Cambridge ha lasciato tutti a bocca aperta, anche i suoi follower che l’hanno confusa proprio con la stessa Kate.

Sapete che cosa le hanno consigliato i suoi tantissimi seguitori? Di presentarsi ai provini per The crown, la serie che racconta le vicende della Royal Family inglese. Brittany Dixon si è presentata per interpretare appunto il ruolo di Kate e siamo sicuri che i produttori terranno in grande considerazione la sua candidatura.

Brittany e Kate sono davvero identiche, sembrano due gemelle. La loro somiglianza è impressionante. Nemmeno Pippa, sorella di sangue della Middleton è così uguale a lei come lo è invece la Dixon.