Bicarbonato nelle piante, quel che accade è fenomenale | I vicini invidieranno il tuo giardino

Il bicarbonato di sodio è un composto naturale prodotto dal carbonato di sodio, e si trova in commercio sotto forma di una polvere bianca.

Il bicarbonato di sodio è un alimento quotidiano comune che si trova nella maggior parte delle cucine. Si tratta di un utile agente lievitante per la cottura al forno.

Tuttavia la sua utilità non si ferma qui, infatti il bicarbonato di sodio comune ha numerosi usi in giardino, utile per tutto, dal controllo degli insetti e dei parassiti, all’uccisione delle erbacce, al potenziamento delle fioriture.

Non esiste un bicarbonato di sodio “speciale” per il giardinaggio per cui quello che abbiamo in dispensa andrà benissimo. Esistono molti modi eccellenti per utilizzare questa alternativa ecologica spesso impiegata nelle pulizia di casa, nel tuo giardino e per attività legate al giardinaggio.

I tanti usi del bicarbonato di sodio vanno dall’essere un repellente per roditori, al controllo degli insetti o come prevenzione delle malattie e come diserbante. Diamo un’occhiata più da vicino a questi usi.