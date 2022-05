Antonino Spinalbese demolisce De Martino, la frecciatina per lui e Belen è pesantissima | FOTO

Mentre la sua ex ha trascorso un weekend romantico a Napoli, Anronino Spinalbese lancia una pesante frecciata, tramite social, sia a lei che al suo ex marito.

Antonino Spinalbese con Belen ha avuto quello che lui chiama l’amore della sua vita: sua figlia Luna Marì.

Chi è Antonino Spinalbese

Oggi Antonino Spinalbese è un affermato influencer. Prima, però, la sua unica professione era quella di hairstylist. Poi, la vita ha voluto che incrociasse il cammino di Belen e i due si innamorassero. Dalla loro unione, seppur brevissima e, a tratti, burrascosa, è nata una dolcissima bimba: Luna Marì.

Dopo la rottura definitiva con Belen, Antonino Spinalbese ha deciso di dichiararsi sposato, per lo meno mentalmente, insieme a sua figlia. A tal proposito, ha deciso di indossare al dito dove si mette la fede, un anello con scritto proprio il nome della bambina.

Recentemente, è tornato sotto le luci della ribalta per via degli atti di solidarietà condotti al confine con l’Ucraina, in cui ha consegnato beni di prima necessità e ha dato un passaggio in Italia ad alcuni rifugiati. Il che non senza destare polemiche.

La frecciata a Belén e Stefano

Com’è noto, Belén, ex di Antonino Spinalbese, ha deciso di tornare con il suo ex marito Stefano Di Martino nonché padre del suo primogenito Santiago. I due hanno fatto la loro prima uscita pubblica lo scorso weekend, quello del primo di Maggio. I due hanno deciso di trascorrere i giorni liberi a Napoli. I due sono stati visti insieme ma non hanno messo alcuna foto sui social, ne l’uno ne l’altro. A smascherarli ci hanno pensato i fan e i ristoratori dove sono stati ospiti a mangiare.

In particolare, i due sono anche usciti in barca, uno yatch di proprietà di De Martino che porta il nome del figlio Santiago. I due non hanno fatto nemmeno in tempo ad uscire in barca che pronta è stata la risposta di Antonino Spinalbese.

Sui suoi profili social Antonino ci ha tenuto a pubblicare a sua volta la foto della sua imbarcazione. La frecciatina è stata immediatamente colta da Deianira Marzano, l’influencer che si occupa, per lo più di gossip. Che l’abbia fatto senza malizia oppure per vantarsi a sua volta a chi ha la barca più grossa?