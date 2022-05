“Tutto vero”, De Martino nei guai: altro che Belen, si è innamorato della collega | FOTO

Stefano De Martino di nuovo al centro dell’attenzione, altro che Belen Rodriguez! L’ex ballerino di Amici si è innamorato della bella collega. La donna in questione è famosissima.

Stefano De Martino questa volta l’ha fatta grossa, è davvero nei guai. Si mormora che il conduttore di ‘Stasera tutto è possibile’ si sia innamorato della famosissima e bellissima collega.

Stefano De Martino nei guai

Sono ormai mesi che Stefano De Martino è al centro dell’attenzione. L’ex ballerino di Amici e oggi conduttore affermato, si è fatto conoscere per via non solo del suo talento emerso durante la partecipazione nel famoso talent di Canale 5 ma anche per il suo flirt, all’epoca segreto, con Belen Rodriguez.

Tra i due è stato amore a prima vista tanto che nel giro di pochi mesi sono usciti allo scoperto, sono convolati a nozze e hanno messo su famiglia. Purtroppo, come in tutte le coppie, anche loro hanno avuto degli alti e bassi e si mormora che le due importanti separazioni vissute, siano dipese da un tradimento fatto ai danni della conduttrice argentina proprio da Stefano.

Recentemente si è tornati a parlare della famosissima coppia di conduttori per via di un presunto ritorno di fiamma. Sebbene non sia ancora arrivata una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, le paparazzate realizzate da autorevoli settimanali di gossip e pettegolezzi non lasciano più alcun dubbio.

Ma non è tutto oro quello che luccica! Stefano De Martino potrebbe essere di nuovo nei guai: si mormora che il bel napoletano abbia perso la testa per una famosissima collega.

Chi è la bellissima che ha fatto ‘perdere la testa’ al conduttore

Ritorna nuovamente a circolare e anche prepotentemente, un gossip che per oltre 2 anni ha fatto impazzire tutti: il presunto tradimento di Stefano De Martino ai danni di Belen Rodriguez con una famosissima conduttrice del piccolo schermo, Alessia Marcuzzi.

Ricorderete tutti che nell’estate del 2020 il conduttore di ‘Stasera tutto è possibile’ era stato paparazzato in più occasioni in compagnia dell’ex presentatrice delle Iene, Alessia Marcuzzi. Si era parlato di un flirt, di una relazione segreta che è stata però smentita prontamente dai diretti interessati.

Tuttavia qualcuno è ancora convinto che Stefano e Alessia abbiano in realtà nascosto a tutti una scomoda verità: entrambi sono stati realmente coinvolti in un flirt segreto. A lanciare la bomba è l’investigatore social Alessandro Rosica.

Sul suo profilo Instagram, rispondendo ad alcune domande dei fan proprio riguardo alla presunta relazione tra De Martino e la Marcuzzi, il gossipparo ha fatto intendere che i due sono effettivamente stati insieme, che è tutto vero e che non potranno mai smentire le sue dichiarazioni.

Sicuramente Rosica per affermare delle cose del genere avrà delle prove piuttosto evidenti. Fatto sta che Alessia Marcuzzi, almeno per il momento, è solo un ricordo lontano per Stefano De Martino che oggi ha ritrovato il sorriso accanto a Belen la quale sta vivendo una condizione felice non solo nel privato ma anche da un punto di vista professionale.