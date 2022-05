Serena Bortone si butta tra le sue braccia, famoso e giovanissimo: che fortuna! | FOTO

La famigerata conduttrice e giornalista Serena Bortone si butta letteralmente fra le sue braccia, lui è giovane ed incredibilmente affascinante. Ecco di chi stiamo parlando effettivamente.

In questi ultimi giorni si sta parlando molto della famosa giornalista e conduttrice, la quale ormai da diversi anni ci intrattiene quotidianamente comunicandoci le notizie più importanti. Da molto tempo ormai lei appare nelle case di tutti noi nei vari programmi televisivi da lei stessa condotti. La sua fama quindi la precede ed in molti appunto hanno iniziato a porsi alcune domande riguardo la sua vita privata. La domanda principale che in numerosi si pongono è principalmente legata alla sfera sentimentale.

Ebbene, lei non è mai stata spostata ed in realtà non sono mai trapelate numerose notizie a riguardo. Ovviamente la sua è stata una scelta personale, legato ad un suo credo che in pochi capiranno realmente. In diverse occasioni infatti le è stato chiesto il perché della sua scelta, la risposta è molto semplice: lei non crede affatto al matrimonio.

Secondo la donna infatti non vi è alcun bisogno di legarsi ad una persona in tal modo ed anzi principalmente desidera sottolineare la sua indipendenza. Questa volta però la situazione sembra molto distante dalle sue parole, vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente successo.

Serena Bortone fra le braccia di un uomo incredibilmente affascinante: di chi si tratta

Uno foto scattata qualche giorno fa ha attirato l’attenzione di tutti i suoi fan, questi ultimi infatti essendo fedelmente appassionati alla sua storia scansionano minuziosamente ogni dettaglio. Quando si decide di prendere parte ad un percorso nel mondo dello spettacolo infatti si deve fare i conti anche con questo dettaglio. Tutto ciò si fa o semplicemente si dice viene attentamente decifrato dai fan sfegatati. Forse anche per questo motivo la conduttrice e giornalista ha deciso di non convolare mai a nozze. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente accaduto.

Ebbene, come vi abbiamo già anticipato la donna solo qualche giorno fa è stata immortalata assieme ad uno uomo molto affascinante ed oltretutto giovane. A rendere pubblico lo scatto è stata proprio la diretta interessata, con uno scopo ben preciso, ovvero quello di porgere i suoi migliori auguri a colui che la stringeva forte. Stiamo parlando ovviamente di Samuel Peron, ovvero il famoso ballerino conosciuto principalmente dal pubblico per via della sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

Nello scatto si può ben vedere il giovane ragazzo che la tiene in braccio ed i due appaiono particolarmente sorridenti. Ovviamente, pare che tra i due ci sia solo una sana amicizia.