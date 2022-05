Questo piatto di pasta è irresistibile: con 3 euro di spesa è pronto | In 10 minuti hai cucinato

Ecco qual è il piatto di pasta che non potete assolutamente perdervi per il suo sapore unico. Si prepara in 10 minuti e costa solo 3 euro.

Chiunque non abbia molto tempo da spendere in cucina e, allo stesso tempo, non abbia molti soldi per preparare ciascun piatto, sarà felice di scoprire questa ricetta.

Stiamo parlando di un piatto di pasta che è possibile preparare con ingredienti dal costo totale di soli 3 euro, in 10 minuti! Continuate a leggere per non perdervi la ricetta.

Prepariamo un piatto di pasta con soli 3 euro

Alzi la mano chi termina il mese e non tira le somme di ciò che ha guadagnato e speso. Ecco, lo sapevamo. Tutti arriviamo al punto di svuotare le tasche e di contare gli euro che ci sono rimasti.

Con 3 euro, ad esempio, nessuno sognerebbe di poter preparare un piatto appetitoso e prelibato, con ingredienti che fanno venire l’acquolina in bocca.

Spendere 3 euro a pasto sarebbe davvero l’ideale, ma la maggior parte delle ricette che ci propinano richiedono un quantitativo tale di ingredienti che sarebbe impossibile limitarsi a questa cifra.

Oggi, però, vi proponiamo una ricetta che vi permetterà di preparare un gustosissimo piatto di pasta con soli 3 euro.

Nel frattempo, ecco qualche consiglio in generale per permettervi di preparare piatti sempre economici:

prediligete verdure economiche per cucinare, come il sedano, le carote, le cipolle e le patate;

favorite il congelamento dei prodotti per evitare sprechi e per trovarvi anche avvantaggiati con il tempo;

se avete pochi ingredienti, optate con intelligenza per l’olio extravergine d’oliva, il sale, il pepe, l’origano, il peperoncino, il curry o la paprika.

Veniamo ora alla ricetta!

Ecco la ricetta anti crisi

Ecco che finalmente possiamo svelarvi qual è il piatto che può essere preparato in soli 10 minuti e i cui ingredienti costano soltanto 3 euro.

Stiamo parlando della gustosissima pasta preparata con il pepe e con la ricotta.

Cucinarla è davvero semplicissimo! Per prima cosa dovrete riempire una pentola d’acqua e attenderne il bollore. Inserire la pasta che più preferite, come i maccheroni o gli spaghetti e scolarla al dente.

Quindi, conservate un po’ dell’acqua di cottura e utilizzatela per stemperare la ricotta. A quel punto, potrete aggiungere alla ricotta anche del formaggio in polvere, come il parmigiano grattato, e un pezzetto di burro per rendere il tutto più cremoso.

Aggiungete ora la pasta e date una bella macinata di pepe. Avrete così ottenuto un piatto gustosissimo, facile da preparare e allo stesso tempo super economico!