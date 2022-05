Pepe nero in lavatrice, quello che accade al bucato è incredibile: non smetterai più di farlo

Aggiungere pepe nero in lavatrice consente di rendere fantastico il bucato. È davvero incredibile e non smetterai più di farlo.

Il pepe nero è davvero miracoloso se viene utilizzato in lavatrice? Si tratta di una spezia naturale che agisce come detersivo ecologico e fai da te. Ecco ciò che accade al bucato una volta che si aggiunge il pepe nero in lavatrice.

La lavatrice è un elettrodomestico fondamentale in casa: è impossibile farne a meno ma non è, di certo, esente da difetti. A lungo andare potrebbe danneggiare i capi (colori alterati, scoloriti, tracce bianche sul bucato, antiestetici residui di detersivo).

Come risolvere il problema? Esiste una soluzione efficace? Sì, esiste e vogliamo svelarti il segreto per salvare i colori e la morbidezza dei vestiti.

C’è un ingrediente davvero magico che devi provare assolutamente.

Il potere del pepe nero in lavatrice: come si usa

Sì, hai letto bene: pepe nero in grani da inserire in lavatrice, un trucco decisamente interessante per rimediare ai capi scoloriti. Si utilizzano i fiori della pianta appartenente alla famiglia delle Piperacee, essiccati e trasformati in spezie.

Il pepe va mescolato con il detersivo fino a creare la miscela magica. Basta aggiungerne un cucchiaino direttamente nel cestello della lavatrice (con un mezzo carico) impostando il programma di lavaggio adatto al capo da trattare ed una temperatura bassa (un ciclo a freddo) per ottenere il massimo del risultato.

Con la lavatrice a pieno carico, bisogna aggiungere due cucchiai di pepe.

Grazie al suo potere abrasivo il pepe nero impedisce al detersivo di attaccarsi ai capi eliminando qualsiasi residuo. Combatte lo scolorimento dei capi, non consente al detersivo di attaccarsi, rende i tessuti più elastici e morbidi ed evita che il colore degli indumenti si trasferisca.

Tornano praticamente come nuovi: questo sistema funziona anche con i capi di colore scuro che, di solito, scoloriscono più facilmente dopo vari lavaggi.

Detersivo fai da te con il pepe

Puoi preparare un detersivo con il pepe che, oltre a smacchiare, elimina i cattivi odori.

Ecco come fare:

Versa 2 litri d’acqua in una pentola;

Fai bollire ed aggiungi 160 grammi di sapone di Marsiglia in scaglie;

Mescola finché le scaglie non si saranno sciolte;

Aggiungi 50 grammi di pepe nero in grani e 3 cucchiai di bicarbonato.

Un trucco per mantenere efficiente la lavatrice

Per proteggere il bucato e mantenere efficiente la lavatrice, raccomandiamo l’utilizzo di due pastiglie per lavatrice da utilizzare una volta al mese regolando l’elettrodomestico a 90 gradi. Serve a contrastarne l’intasamento o evitare che possa guastarsi.

E’ un ottimo modo per risparmiare.