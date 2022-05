Meghan Markle stroncata proprio da lui: si sono sbarazzati per sempre di lei | Che umiliazione

By

Meghan Markle, arriva una brutta notizia per la duchessa del Sussex. La moglie del principe Harry stroncata proprio da lui, si sono sbarazzati per sempre della sua presenza. Che umiliazione per la Royal Family!

Meghan Markle ‘umiliata’ pubblicamente

Non smette di essere al centro dell’attenzione Meghan Markle. La duchessa del Sussex nota principalmente per essere la moglie del rampollo di casa Windsor, il principe Harry, è da mesi al centro di gossip e pettegolezzi.

Prima si è parlato di una crisi matrimoniale con il consorte a causa dei tradimenti di lui, poi della presunta infedeltà di lei nei confronti del rampollo inglese e ancora di una terza gravidanza in arrivo che non è stata però, per il momento, ancora confermata.

Oggi la duchessa del Sussex è di nuovo protagonista delle principali riviste di gossip nazionali e internazionali per una questione davvero sbalorditiva: la Markle è stata stroncata proprio da lui, fatta fuori senza nessun ripensamento. Ecco che cosa sta succedendo oltreoceano.

La duchessa del Sussex stroncata proprio da lui

Da quando sono convolati a nozze, Harry e Meghan hanno deciso di lasciare l’Inghilterra per trasferirsi in America e vivere la vita da comuni cittadini, rinunciando per sempre ad ogni forma di sudditanza dalla Corona britannica.

Chiaramente, anche loro per vivere hanno bisogno di lavorare ed ecco dunque che i duchi del Sussex hanno alzato in America un vero e proprio impero creando una società di produzione, la Archewell Productions, che prende il nome dal loro primogenito, il piccolo Archie.

Qualche mese fa era stata annunciata una collaborazione multimilionaria della duchessa del Sussex con il colosso Netflix. La Markle ha lavorato come produttrice esecutiva alla realizzazione di una serie animata, Pearl, che purtroppo però non vedrà la luce. La duchessa è stata stroncata proprio da lui, dal servizio di streaming più famoso al mondo.

Il cartone avrebbe avuto come protagonista una ragazzina dodicenne, Pearl per l’appunto, che viaggiando indietro nel tempo, entra in contatto con diverse donne importanti della storia.

Ma perché è finita la collaborazione tra la Markle e Netflix? La ragione piuttosto semplice. La famosa piattaforma di streaming ha registrato purtroppo un calo di abbonamenti piuttosto considerevole e pertanto si è ritrovata costretta a fare dei tagli necessari.

La serie di Meghan Markle è stata quindi sacrificata per una questione di budget. Tuttavia fa sapere Netflix, la Archewell Productions è un partner importante per loro e continuerà a far parte di altre collaborazioni future.

Intanto, Harry e Meghan stanno lavorando già alla realizzazione di un documentario, Heart of Invictus, dedicato proprio ai veterani di guerra, un progetto al quale i duchi del Sussex tengono particolarmente.