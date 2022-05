LDA messo all’angolo, pubblico imbestialito proprio con lei: “Non si doveva permettere”

Duro colpo per il cantante LDA, tuto il suo pubblico letteralmente imbestialito per via della sua scelta: tutti si schierano contro di lei. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è accaduto realmente.

In queste ultime settimane il giovane cantante ha vissuto degli attimi completamente indimenticabili per via del suo percorso vissuto all’interno del programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi. Ad Amici lui ha conquistato tutto il pubblico e non solo per via della sua innata semplicità ed ovviamente per via del suo talento disarmante. Questo gli ha consentito di ottenere una visibilità inaspettata molto lontana dal nome che porta. Per chi non lo sapesse, anche se non ha raggiunto la finale del talent il ragazzo ha ammesso di essere incredibilmente soddisfatto. Questo poiché oggi non viene riconosciuto per strada solo ed esclusivamente per il cognome che porta ma bensì per il suo talento e la sua simpatia.

Gigi proprio per questo motivo infatti ha deciso di tenersi lontano dai professori e da tutti coloro che lavorano all’interno dello studio così da non influire in alcun modo la sua strada. Oggi lui è fiero ed orgoglioso del figlio e sa perfettamente che davanti a lui si prospetta una carriera sorprendente nel mondo della musica.

Insomma, nonostante l’eliminazione l’eliminazione sono tutti dalla sua parte, continuando così a sostenerlo anche da casa. Una persona in particolare però non si è mostrata particolarmente entusiasta e questo non è passato affatto inosservato.

LDA, messo da parte proprio da lei: ecco di chi stiamo parlando

Ogni giovane talento che decide di prendere parte ad un programma di tale portata è consapevole che, nel bene o nel male, il successo è garantito. Ebbene si, anche se la coppa viene innalzata da altri, la notorietà influirà incredibilmente nella vita di ognuno di loro. Proprio come è accaduto ed ovviamente continuerà ad accadere anche per il famoso cantante Luca D’Alessio. Ciò significa essere invitati nei numerosi salotti televisivi, aumentare gli ascolti dei propri brani su ogni singola piattaforma. Comporta a sua volta perfino l’aumento dei fan.

Pare però che una persona in particolare non ha apprezzato particolarmente il suo percorso e le sue performance. Per questo motivo infatti ha deciso di passare oltre scartando categoricamente il suo nome dagli invitati. Ovviamente stiamo parlando di Silvia Toffanin, la famigerata conduttrice del rinomato programma Verissimo.

Per chi non lo sapesse tutti i concorrenti che vengono eliminati dal programma vengono prontamente invitati nello studio di Verissimo per esprimere le loro emozioni ed ovviamente raccontare i dettagli più succulenti al pubblico. Il giovane ex allievo però non ha ricevuto alcun invito per il momento seppur sia passato ormai diverso tempo dalla sua eliminazione. Questo ovviamente ha fatto letteralmente infuriare i fan del ragazzo, i quali si sarebbero aspettati ben altro per lui.

Non si doveva permettere, era giusto invitare anche lui. 😒 — callmegin (@Gossip14378601) May 1, 2022

Fino ad oggi la situazione è rimasta del tutto invariata, in molti pensano che la conduttrice stia solo aspettando il momento giusto per invitarlo nel suo studio. Altri invece pensano che si tratti solo di una semplice distrazione. Non ci resta quindi che aspettare per capire effettivamente cosa accadrà nel futuro.