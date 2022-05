By

Vi ricordate della bellissima Jessica Antonini? L’ex tronista che prese parte alla stagione 2020/2021 di Uomini e Donne. Oggi farete fatica a riconoscerla, è completamente cambiata: vediamo com’è diventata.

Da un po’ di tempo abbiamo perso le tracce della bellissima tronista Jessica Antonini. E’ completamente sparita dal piccolo schermo, ma grazie alle foto che circolano in rete possiamo vedere il suo clamoroso cambiamento. E’ un’altra persona, siete curiosi di vederla? Rimarrete a bocca aperta: è bellissima.

Jessica Antonini a Uomini e Donne

Vi ricordate di Jessica Antonini? Ha preso parte a Uomini e Donne come tronista insieme a Sophie Codegoni, Davide Donadei e Gianluca De Matteis nella stagione 2020/2021. Ha lasciato il dating show di Canale 5 in anticipo con il corteggiatore Davide Lorusso.

La loro relazione non è andata come i fan speravano. Usciti dal programma hanno vissuto la loro storia d’amore lontani dai social e dopo pochi mesi i due hanno annunciato la rottura. Non è finita affatto bene, dato che tramite delle Instagram Stories hanno avuto anche un duro scontro.

E’ passato diverso tempo e Jessica è completamente sparita dalle scene. Ma i telespettatori di Canale 5 non si sono affatto dimenticati di lei, proprio per questo, i fan più curiosi la seguono sul suo profilo social.

Proprio dalle immagini che l’ex tronista ha pubblicato, possiamo notare un cambiamento clamoroso. Ha un look completamente differente da quello che ricordiamo: scopriamo di più.

Il clamoroso cambiamento di Jessica Antonini

Jessica Antonini, dopo aver concluso la sua esperienza a Uomini e Donne, è scomparsa dai riflettori ed è ritornata alla sua vita di sempre. Fuori dalle telecamere la modella e tatuatrice di Gavignano Sabino, dedica la maggior parte del suo tempo al suo amore più grande, ovvero suo figlio Kevin.

Una donna bellissima, ma non possiamo far a meno di notare il suo incredibile cambiamento. Il suo sguardo color ghiaccio è rimasto lo stesso e anche le sue labbra carnose. Ma c’è un dettaglio che solo in pochissimi sono riusciti a notare: ecco il prima e il dopo.

Poco tempo fa, Jessica ha rivelato su Instagram di essersi rifatta il naso, perché non si è mai sentita a suo agio a causa di una gobbetta che si era formata. Dopo essersi sottoposta all’intervento, l’ex tronista ha raccontato di sentirsi molto più sicura di se stessa, fortunatamente non è mancato il supporto dei suoi fan.