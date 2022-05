Formiche in giardino addio senza veleni con il trucchetto del giardiniere | No pesticidi e tossine

Quando una formica individua una fonte di cibo, torna nel nido per avvertire le altre. Strada facendo rilascia una sostanza il cui odore funziona da GPS per le altre formiche della colonia, ovvero per far trovare loro il cibo scovato. Un repellente efficace deve essere in grado di eliminare questa traccia odorosa.

Gli insetticidi chimici sono efficaci ma anche nocivi per la salute delle persone, degli animali e dell’ambiente. Perciò, conviene eliminare le formiche in giardino o a casa senza usare veleni (pesticidi, tossine), con il trucchetto del giardiniere, un rimedio rigorosamente naturale. Si risparmiano soldi e salute.

Che si tratti di formiche nere dei giardini (Lasius Niger), formiche del legno (carpentiere) o rosse, esistono rimedi naturali eccezionali.

Come eliminare le formiche in giardino: rimedi naturali, il trucco del giardiniere

Per eliminare le formiche in giardino, bisogna adottare misure ad hoc, trucchi del giardiniere.

Si può arricchire il giardino con piante il cui odore risulta sgradevole a questi insetti (menta, aglio, peperoncino, alloro).

Un insetticida naturale per il controllo di parassiti ed il trattamento di infestazioni è la terra di Diatomee o farina fossile con cui si possono creare, oltretutto, barriere tra le aiuole e la terra stessa. Questo insetticida provoca la rottura dell’esoscheletro della formica facendola morire disidratata. Pur non essendo tossico, si consiglia di non inalare le particelle di questa polvere finissima.

Dopo aver individuato il formicaio (i tipici buchi nel terreno di accesso al formicaio stesso), potrai spruzzare tutto intorno acqua con aggiunta di detersivo liquido. La versi sopra, poi potrai installare piante di garofano, aglio, menta il cui odore respinge le formiche.

Mix di bicarbonato, zucchero a velo e lievito di birra in polvere

Un altro trucco per eliminare le formiche in giardino è spargere nei punti critici un mix di bicarbonato, zucchero a velo e lievito di birra in polvere. La quantità di lievito di birra deve essere un terzo del totale.

Lo zucchero serve ad attirare le formiche, bicarbonato e lievito di birra servono ad ucciderle.

Per difendersi, le formiche rilasciano una sostanza acida: il mix micidiale di bicarbonato e zucchero a velo le faranno soccombere. La formica sarà spinta a portare nel formicaio il composto: le altre formiche (regina inclusa) si nutriranno di quel cibo fatale.

Attenzione: il composto non deve entrare in contatto con l’acqua, altrimenti perderà la sua efficacia.