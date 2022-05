Clamoroso: Ida Platano beccata con un’altro fuori da UeD, lo conosciamo già | VIDEO

La famosa dama di UeD, dimentica ogni sua storia passata e si consola appassionatamente nelle sue braccia. Ecco chi è la nuova fiamma di Ida Platano: tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete in questi ultimi mesi il percorso della donna è stato completamente stravolto da un turbine di emozioni che la hanno portata a vivere situazione quasi surreali. Per chi non lo sapesse infatti la donna ha iniziato una frequentazione con l’ormai famoso cavaliere Alessandro. La loro storia però, anche se inizialmente appariva come se fosse una vera e propria favola, con il passare del tempo ha perso la magia ed i due si sono completamente allontanati l’uno dall’altra senza alcun preavviso.

Da allora sono accaduti svariati avvenimenti che hanno fatto dubitare incredibilmente la stessa dama, la quale ha perfino messo in discussione il suo stesso percorso. Successivamente però, dalle rinomate scalinate del programma televisivo condotto dalla famosa presentatrice Maria De Filippi, è sceso proprio il suo storico ex, ovvero Riccardo. I due inizialmente hanno riscontrato numerosi problemi dal momento che la sua presenza la turbava sorprendentemente.

Dopo qualche tempo però i due hanno deciso di mettere da parte i vecchi rancori ed iniziare questo nuovo percorso singolarmente alcun intoppo. Nonostante questo però si pensava che la donna volesse tornare fra le sue braccia, i stessi collaboratori lo hanno affermato. Il video che però attualmente sta continuando a circolare sul web smentisce spudoratamente la notizia. Entriamo quindi nel dettaglio per capire effettivamente di chi si tratta e cosa è realmente successo.

Ida Platano lascia alle sue spalle ogni suo legame e perde la testa per lui: chi è

Come vi abbiamo già anticipato attualmente vi è una confusione inimmaginabile. Fonti certe affermavano appunto che lei avrebbe proposto un nuovo avvicinamento al suo ex Riccardo, i fatti avvenuti solo poche ore fa però dimostrano tutt’altro. Attualmente sul web vi è infatti un video che la vede come protagonista indiscussa. La donna infatti, a sua insaputa è stata ripresa da alcuni fan mentre si scambiava delle effusioni con un altro uomo all’interno di un locale. Luci soffuse e musica alta, insomma un’atmosfera del tutto adatta ad una situazione simile.

Per chi non lo sapesse lui si chiama Marco ed a dire il vero non è affatto un volto completamente sconosciuto dal programma. Lui stesso infatti si è presentato all’interno dello studio, lo abbiamo visto infatti nella puntata di oggi.

Nonostante questo però la situazione appare comunque sospetta, perfino le fan del programma che hanno registrato tutto sono apparse letteralmente sconvolte alla visione di Ida con al suo fianco un altro uomo. Inoltre, il dettaglio che non è passato affatto inosservato ovviamente è proprio la vicinanza dei due.

Ma che fa Ida Platano??😱😱

Beccata in pieno 🥶 pic.twitter.com/PgUXOIztJd — Marietta (@Mariettamitica) May 2, 2022

Come si può ben notare dal post sopra inserito Marco la bacia come se la conoscesse ormai da molto tempo. La dama fino ad oggi ci ha deciso di tenere nascosta la sua relazione andando perfino contro le regole del programma o tutto è iniziato per caso? Non ci resta che attendere l’evolversi degli eventi per scoprire qual è la verità dei fatti.